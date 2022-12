Sandálias são produzidas para melhorar a locomoção de pacientes que possuem a diferença entre as pernas

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), localizado em Belém, que é referência em traumas e cirurgia de reconstrução e alongamento ósseo, produziu calçados ortopédicos, que auxiliarão no tratamento de pessoas que apresentam diferença no comprimento dos membros inferiores.

As sandálias são produzidas por profissionais do setor de manutenção da unidade, após avaliação e liberação de médicos ortopedistas. Gil Gonçalves, responsável pela confecção dos calçados, diz que os materiais utilizados são de baixo custo, como EVA (produto emborrachado), cola adesiva, moldes de calçado, lixas, martelo de borracha e estilete”.

Os acessórios ortopédicos são ofertados de forma gratuita e têm colaborado na melhora da mobilidade dos pacientes. Como é o caso de Jean Fábio, que sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, a adaptação com a sandália está sendo boa. “Eu fiquei com um encurtamento no osso da perna de 4 centímetros, por isso preciso desse calçado. Como já estou usando há algum tempo, não preciso mais de muleta para andar. Estou muito feliz”.

Como funciona a confecção

Cada calçado ortopédico é produzido sobre medida para o paciente após a avaliação do médico, que identifica a diferença do tamanho do solado entre as pernas. “ É um tratamento necessário para pacientes que apresentam uma diferença entre os membros inferiores acima de um centímetro. Por conta disso, ele precisará de uma compensação para que o desnível da pélvis não cause escoliose ou artrose, doenças que geram fortes dores ao paciente e pioras em processos inflamatórios, explica o ortopedista geral do HPEG, Marcus Pretti.

O médico ainda finaliza explicando “A importância do sapato é justamente manter uma pisada ideal, para que não gere complicações. Por isso, a equipe multiprofissional e o ortopedista irão realizar um exame físico para detectar o tamanho praticamente exato da diferença. Após, o médico irá prescrever a receita contendo as medidas e encaminhará ao setor de manutenção do Hospital Galileu”.

Trabalho de humanização

O trabalho de produção de calçados ortopédicos contempla o quadro de projetos e iniciativas do Hospital Galileu, e que tem como objetivo principal oferecer qualidade de vida aos pacientes. “Por sermos referência em reconstrução e alongamento ósseo, é fundamental que possamos disponibilizar um tratamento completo e assertivo aos usuários, garantindo segurança no processo de adaptação, conforto e mais independência nas atividades diárias, como locomoção, vestimenta e autocuidado”, é o que explica Liliam Gomes, diretora executiva do HPEG.

A unidade, localizada na Avenida Mário Covas, é administrada pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital Galileu oferece em ortopedia, cirurgias em fraturas de baixa e média complexidade, exceto fraturas de fêmur, quadril, coluna e próteses. São realizados no HPGE procedimentos em fratura diafisária da tíbia, fratura distal do antebraço e mão, osteomielite crônica e aguda.

O Hospital Galileu dispõe de 104 leitos de internação e mantém o serviço de reconstrução e alongamento ósseo, cirurgias de traqueia e urológica, como hiperplasia prostática benigna, exclusão renal e triagem com biópsia de próstata.

Foto: Divulgação