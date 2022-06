Sandro e Cícero lançam música inédita com Jerry Smith

Sandro e Cícero chegam com tudo novamente. A dupla mais cool do sertanejo promete hitar de novo no TikTok com mais um novo lançamento. A bola da vez agora é o single Sacanagenzinha, que conta com a participação de Jerry Smith. A novidade chegou nos aplicativos e redes sociais nesta sexta-feira, 3.

Não é novidade que Sandro e Cícero sempre inovam nas redes sociais, mas agora em Sacanagenzinha, a dupla conseguiu um resultado totalmente diferente e que, com certeza, viralizará nas redes sociais – principalmente no TikTok. A música conta a história de uma festa muito louca em um flat e o instrumental são totalmente coreografável. A cereja no bolo fica por conta da participação de Jerry Smith.

Composta por Matheus Costa, Lucas Ing, Breno Lima e Robson Lima, o refrão de Sacanagenzinha diz: “Foi loucura tu fazendo meu colinho de pula-pula. Sem me tirar da cama me levou pro céu. Na tua sentada tem mel”. A música faz parte do projeto No Hype, DVD gravado em março deste ano, na cidade de Goiânia, que traz diversas participações especiais.

A DUPLA

A dupla Sandro e Cícero está há 13 anos na música. Nesse período, os cantores conseguiram emplacar grandes hits de carreira, como ”DonDonDon”, “Nosso Love é Top” e muitas outras. Mas, sem dúvida, o grande marco na carreira dos artistas fica por conta de ”Me Adota”. Lançada originalmente em 2019, a música cravou seu espaço na história da cultura pop e foi uma das mais ouvidas no ano de 2021.

Não é exagero tratarmos ”Me Adota” como um dos maiores fenômenos atuais das redes sociais. Poucas músicas conseguiram o engajamento orgânico nas redes sociais – principalmente no TikTok. Ela soma impressionante marca de mais de 600 milhões de views no total. “De uma forma totalmente orgânica, o TikTok e seus usuários fizeram a “Me Adota” transbordar para todas as plataformas de streaming e redes sociais, levando nossa voz a lugares bem distantes de Santa Maria/RS, até fora do país”, recorda Sandro.

No Spotify – aplicativo de música mais difícil de acontecer uma viralização – a faixa ultrapassa os 12 milhões de views. No YouTube, como não poderia deixar de ser, o clipe também é uma explosão de audiência. Marca mais de 50 milhões de visualizações em seu clipe oficial, totalizando uma marca quase inatingível de forma orgânica.

Imagem: Divulgação