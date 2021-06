Santa Bárbara do Pará imuniza pessoas a partir de 45 anos contra Covid-19

Santa Bárbara do Pará, nordeste do estado, iniciou vacinação para pessoas de 45 anos ou mais, sem comorbidades, na última terça-feira (15). Para se imunizar, interessados devem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde do município.

Estão sendo usadas vacinas Oxford/Astrazenca. Para se vacinar é necessário apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência.

Quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (idosos acima de 60 anos), no Ginásio de Genipaúba, e Pau D’arco ou na UBS do Caiçaua devem se dirigir às unidades de saúde do município a partir do dia 17 de junho para completar o esquema vacinal.

Fonte: G1 PA — Belém