Santa Casa capacita jovens da rede pública para o mercado de trabalho

A Fundação Santa Casa está com inscrições abertas até esta sexta-feira (20) para inserir jovens na capacitação para o mercado de trabalho. A iniciativa em conjunto com Assessoria de Comitê de Humanização (ASCH) se dar por meio do “Projeto Crescer Empregabilidade.”

O projeto tem como objetivo oferecer oportunidades através do treinamento e desenvolvimento aos participantes do programa, visando estimular e motivar os jovens na busca por empregos.

Para participar do projeto é necessário ter 16 e 17 anos, e estar matriculado em escola pública, no momento da inscrição é necessário anexar os seguintes documentos: comprovante de residência , documento de identidade com foto, telefone de contato, comprovante de inscrição no CADÚNICO, comprovante de matricula em escoa pública, carta de intenção do aluno e carta de indicação do professor. Todo a documentação deve ser enviada para o e-mail crescersantacasa@santacasa.pa.gov.br

Jornalista: Marina Moreira