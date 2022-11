Santa Casa do Pará alerta sobre usos inadequados de medicação

Com o intuito de conscientizar sobre os riscos do uso inadequado de antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antivirais, antimaláricos ou anti-helmínticos, por exemplo), a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, alerta sobre a utilização incorreta desse tipo de medicação. A Semana Mundial de Conscientização Sobre o Uso de Antimicrobianos, que ocorre de 18 a 24 de novembro, é promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2022, o tema da campanha é “Prevenindo Juntos a Resistência aos Antimicrobianos”.

“O uso correto do antimicrobianos evita o surgimento de bactérias multirresistentes assim como evita a infecção nos pacientes que são mais vulneráveis. A utilização incorreta pode gerar dificuldades de tratamento por conta da restrição do uso de determinados medicamentos, além de poder gerar efeitos colaterais, aumentar o custo financeiro e o tempo de internação. O impacto, tanto para o hospital, quanto para o paciente é muito grande”, pontua Paulo Henrique Farias, médico infectologista da Santa Casa do Pará, responsável técnico pelo Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e Vigilância (NCIV).

Em outubro deste ano, a Santa Casa passou a contar com a Central de Manipulação de Misturas Intravenosas, espaço projetado com foco na garantia da segurança e qualidade no processo de terapia com medicamentos como quimioterápicos e antimicrobianos. O foco também é na economicidade dos recursos, com uma estimativa de redução de custos de cerca de 50 a 60% com os antibióticos utilizados para o público neonatal.

“A Santa Casa é pioneira no Norte do país na implantação da Central de Misturas Intravenosas. A unitarização de doses de medicamentos injetáveis, particularmente dos antimicrobianos, contribui para a redução de custos dos medicamentos, garantindo a qualidade da terapia medicamentosa e da segurança do paciente. Conseguiremos o melhor monitoramento de usos com controle de doses. Realizamos o acompanhamento farmacoterapêutico de cada paciente, avaliando interações medicamentosas, incompatibilidade físico-química, parâmetros laboratoriais, entre outros”, destaca Cinthia Menezes, farmacêutica clínica da Santa Casa.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a pandemia de Covid-19 acelerou a crise mundial de resistência aos antimicrobianos (RAM), devido ao aumento do uso de antibióticos para tratar os pacientes, as interrupções nas práticas de prevenção e controle de infecções em sistemas de saúde sobrecarregados.

Redução de riscos – O médico infectologista também ressalta algumas recomendações para contribuir com a diminuição dos riscos da resistência microbiana. “A bactéria consegue aprender a escapar dos antibióticos. Com o uso incorreto da medicação, essas bactérias começam a se sobrepor e se proliferam muito mais e resistem. Uma forma de contribuir para diminuir a resistência é ter bem definido o diagnóstico, não tratar infecções virais com antimicrobianos, reduzir o tempo de exposição do paciente ao uso dos microbianos, além dos cuidados com a higienização”, informa.

