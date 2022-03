Santa Casa do Pará conquista nível máximo de certificação da ONA

O hospital ascendeu do nível 2 ‘Acreditado Pleno’ para o nível 3 ‘Acreditado com Excelência’

A Santa Casa do Pará recebeu, na última quarta-feira (02), a confirmação que alcançou o Nível 3 “Acreditado com Excelência”, o nível mais alto de avaliação concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Conforme a ONA, para alcançar este nível de acreditação é necessário cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança. Cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada. E cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional. O certificado é válido por três anos.

Para Walda Valente, diretora de planejamento, orçamento e gestão da Fundação, a conquista confirma o grau de representatividade que a Santa Casa tem para a saúde do estado.

“Esse certificado de excelência só vem ratificar o crescimento e maturidade de gestão de um hospital que, ao longo dos anos, vem se reinventando na busca constante em proporcionar a melhor experiência para todos os usuários que a procuram para um atendimento humano, com qualidade e segurança. E esse é o nosso maior propósito. Assim, persistiremos na manutenção da prestação de um serviço público de saúde digno e por um SUS efetivo”, destaca Walda.

Foto: Ascom / FGSCMPAPara alcançar esse resultado, o hospital passou por uma criteriosa avaliação realizada pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), nos últimos dias 09, 10 e 11 de fevereiro. Durante os três dias, houve rodada de perguntas com os responsáveis de todos os setores do hospital e o envio de documentos para comprovar que o hospital atende os padrões definidos pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecidos internacionalmente.

Avaliação e credibilidade

“Alcançar um nível de certificação em excelência exigiu muito dos nossos líderes e servidores, mas conseguimos atingir uma maturidade sustentável. Trabalhamos, e através de resultados e números, obtivemos eficiência operacional e, isso tudo, traduz-se na melhora da jornada e experiência do cliente que utiliza os serviços da Santa Casa, além de um impacto imensurável para a sociedade por meio dos nossos projetos sociais” explica Camila Negrão, enfermeira da Assessoria de Gestão de Qualidade e Segurança do hospital.

Foto: Ascom / FGSCMPACamila relata ainda que o processo de acreditação e o planejamento estratégico sólido proporcionou uma visão sistêmica e a oportunidade de promover uma gestão planejada, organizada, responsável e, como consequência, um crescimento institucional estruturado e consciente, voltado para uma cultura de qualidade e segurança dos clientes. Além disso, acrescenta que com a especificidade de ser referência na linha materno-infantil para todo o Estado, esse reconhecimento em assistência de qualidade traz um sentimento ainda melhor, pois o principal propósito é garantir que o binômio (mãe-filho) tenha uma alta segura e, que este momento seja celebrado com alegria.

“Nesses 372 anos de Santa Casa do Pará, podemos dizer que deixamos uma marca nessa história. Agora estamos em um caminho sem volta, o caminho da melhoria contínua, e vamos voar cada vez mais, garantindo uma boa jornada e uma experiência cada vez mais de qualidade para nossos clientes, gerando um valor inestimável para a sociedade paraense”, diz, orgulhosa, a enfermeira.

Bruno Carmona, presidente da Fundação Santa Casa do Pará, afirma que o ONA 3, acreditado com excelência, veio em um excelente momento para o hospital.

“Isso coroa todos os serviços que a Santa Casa desenvolveu nos últimos anos, principalmente nos anos de pandemia, em que apesar das dificuldades que tivemos para enfrentar, nossa equipe está madura o suficiente para ter galgado a recertificação do nível 2 e ter mantido todos os preparativos para que a gente conseguisse chegar ao nível 3. Esse nível de excelência, sem a maturidade de todo o processo e de todos os profissionais de saúde envolvidos certamente não teríamos chegado nesse patamar”.

Para o gestor da Santa Casa, “Sem dúvida alguma essa certificação traz uma credibilidade muito maior aos serviços desenvolvidos, aos serviços disponibilizados pela Santa Casa aos nossos usuários que, agora, têm mais do que certeza da excelência do atendimento, da excelência dos processos, da excelência de tudo aquilo que a Santa Casa se propõe a fazer dentro das políticas de saúde pública determinadas pela Sespa. E compor a equipe do Governo do Estado é fundamental para que a gente consiga levar cada vez mais melhorias no ramo da saúde para os nossos paraenses”.

Texto: Ascom Santa CasaPor Luana Laboissiere (SECOM)