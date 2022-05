Santa Casa do Pará inicia programação da Semana de Doação de Leite Materno

Na manhã desta segunda-feira (16) foi oficialmente aberto na Santa Casa do Pará a programação da Semana de Doação de Leite Materno, com o tema “Gotas De Amor Para Um Mundo Melhor”.

A iniciativa será até o dia 29 de maio, com várias ações no hospital Santa Casa, e também na Câmara Municipal de Belém, Hospital Materno Infantil de Barcarena e no Shopping Bosque Grão Pará.

A ação tem como objetivo incentivar a doção de leite materno para os bancos de leites humanos, coordenado pela Sespa, Fundação Santa Casa de Misericórdia (FSCMP) e Corpo de Bombeiros do Pará, por meio do projeto Bombeiros da Vida.

Foto: Ilustração / Reprodução Ag. Pará