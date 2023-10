Santa Casa do Pará realiza ação de conscientização pelo ‘Outubro Rosa’

Dentro da programação do Outubro Rosa na Santa Casa, estão inseridas palestras e rodas de conversas, ações de autocuidado e a realização de mamografias, mantendo o atendimento às pacientes já encaminhadas pela rede, mas também disponibilizando o exame às servidoras da instituição.

A enfermeira Nazaré Falcão, que atua no Ambulatório da Mulher, da Fundação Santa Casa, diz que o ‘Outubro Rosa’ é um movimento internacional. “É um movimento para sensibilizar as mulheres no que se refere ao câncer de mama. Principalmente, quanto ao rastreio do câncer da mama e seu diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a mulher descobre o câncer, melhor o tratamento e a cura. E a mamografia rastreia o câncer de mama”.

Nazaré Falcão informou também que a Sociedade de Mastologia recomenda às mulheres, que a partir dos 40 anos, realizem o exame de mamografia. No Sistema Único de Saúde (SUS), as mulheres que têm sintomatologia, por exemplo, têm nódulo, têm dor na mama, o médico pode pedir com idades menores de 50 anos. Mas normalmente é a partir dos 50 anos de vida, mesmo que não sinta nada (assintomática), ela deve fazer a mamografia para rastrear o câncer.

“Essa ação na Santa Casa é importante para servidores e usuários. Chamar a atenção do servidor, por conta de fazer parte desse grupo de profissionais que busca ajudar no combate ao câncer. Quanto mais cedo, melhor para combater os índices de mortalidade que são altos. E o próprio servidor da Santa Casa, nos ajuda, nessa missão, com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, com as mulheres, no combate do câncer de mama”, destaca a enfermeira.

Missão que é referendada por Ana Miranda, servidora da Fundação Santa Casa a mais de trinta anos, e que se fez presente na ação da instituição enviando dezenas de mensagens aos amigos sobre a importância da mulher realizar mamografia.

Isa Cruz, enfermeira da Gerência de Diagnóstico por Imagens e Endoscopia (GDIE), destaca que a meta é orientar as mulheres com relação à prevenção do câncer de mama e tentar reduzir esse quadro. “Com a rastreabilidade é bem possível a gente prevenir para que não evolua para um quadro mais grave. Em 2022 fizemos 1855 exames de mamografias e este ano até setembro, já foram feitas 850 mamografias”.

“O nosso objetivo com ações como essas é orientar as mulheres servidoras e as pacientes, que são as nossas usuárias, com relação à prevenção do câncer de mama, orientando a respeito do autoexame e da importância da mamografia na rastreabilidade do câncer de mama”. Alerta Isa Cruz.

PREVENÇÃO – De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a mulher deve ficar atenta às mamas e procurar ajuda médica diante de sinais e sintomas como:

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos.

Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

Nódulo mamário de consistência endurecida e fixa ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

Descarga papilar sanguinolenta unilateral.

Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos.

Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral.

Presença de linfadenopatia axilar.

Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja.

Retração na pele da mama.

Mudança no formato do mamilo.

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres, a partir dos 50 anos, façam regularmente (de 2 em 2 anos) a mamografia.

Texto da Ascom / Fundação Santa Casa do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação