Santa Casa e motoclubes de Belém se unem em uma grande motociata em prol da doação de leite materno

Neste domingo (29) a Fundação Santa Casa, em Parceria com dezenas de motoclubes de Belém, irá realizar uma grande motociata para fortalecer ainda mais a importância da doação de leite humano, a ação encerra a programação do mês de maio voltado para o tema “ Gotas de amor para um mundo melhor”.

No domingo a Fundação da continuidade com programação, de estações educativas sobre amamentação e doação de leite humano, com apresentação também de bandas, Djs, almoço e muita animação aos que estiverem presentes na ação.

A motociata irá se concentrar na escadaria da capela da Santa Casa, e de lá o grupo parte a caminho de alguns pontos de Belém, como Porto Futuro, Praça Batistas Campos, Praça da República, entre outros, até chegar na Fundação Pestalozzi.

Foto: Ilustração / Reprodução Oswaldo Forte