Santa Casa é referência no atendimento de gestação de alto risco e de partos gemelares

A Santa Casa é referência no atendimento à Gestação de Alto Risco e anualmente realiza mais de 200 partos gemelares. Entre eles está o das trigêmeas de Açucena Aparecida Silva Costa, de 26 anos, moradora de Curuçá, nordeste do estado. Este é o décimo quinto parto de trigêmeos, desde 2018, realizado na Santa Casa.

Açucena afirma que o acompanhamento do pré-natal realizado no Ambulatório da Mulher da Santa Casa, referência na assistência à saúde da mulher e da criança no estado, foi essencial para que ela se preparasse para a chegada de Liz, Eliza e Alice, que nasceram de 36 semanas, no final de julho. “Só tenho a agradecer pelo atendimento que eu e minhas filhas recebemos aqui”, ressalta a dona de casa.

Devido ao parto prematuro, as crianças superaram uma passagem pela Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e agora estão internadas na Enfermaria Canguru para se desenvolverem melhor e ganharem peso para poderem ir para casa, onde seus dois irmãos, Marcos (7 anos) e Marjane (5 anos), esperam ansiosos.

Mesmo com a diminuição da fertilização in vitro e da opção das famílias por gestações mais tardias, o número de nascimentos de gêmeos e trigêmeos no mundo ainda é bastante significativo.

A ginecologista e obstetra Cláudia Coelho diz que em uma gestação gemelar, assim como numa gestação única, o pré-natal é fundamental, “por isso deve ser seguido à risca o número de consultas, realizar uma alimentação adequada, fazer o acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, enfermagem, psicóloga, fazer uso das vitaminas, ter um descanso maior e a qualquer sintoma de contração, perda de líquido ou dores, avisar logo o médico ou procurar uma urgência médica”, enfatiza a doutora Cláudia.

Cuidados no pós-parto

A médica Cláudia Coelho reforça os cuidados no pós-parto, “principalmente no pós-parto imediato, com a contração uterina adequada, pois devido a generalidade há um aumento do volume uterino em relação a uma gestação única, havendo possibilidade de hemorragia pós-parto”

Realizar as medicações, continuar o uso das vitaminas, amamentar adequadamente, sendo que a amamentação ajuda na contração uterina e na evolução evitando o risco de hemorragia pós-parto, verificar se o sangramento está adequado, e em qualquer dúvida procurar um atendimento médico. É importante que também se pense no planejamento familiar para que não venha a engravidar logo em seguida.

*Texto de Rafaela Soeiro. Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom