Santa Casa promove campanha de conscientização sobre o aleitamento materno

O Agosto Dourado, é o mês dedicado ao incentivo à amamentação, neste mês a Santa Casa, participa de várias ações, entre as quais o ‘Amamentaço’, que objetiva fortalecer o aleitamento materno, dentro e fora dos hospitais públicos.

A campanha nasceu em 1992, com a finalidade de promover o aleitamento materno e o incentivo à doação de leite humano, garantindo assim melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. O tema da campanha este ano é: Apoio a Amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham.

O Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa foi fundado há 36 anos. Ele fornece orientação e apoio à amamentação, além de garantir que os recém-nascidos de baixo peso e prematuros internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) da Santa Casa possam receber os benefícios oferecidos pelo leite materno para toda a vida.

Programação

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do Comitê Estadual de Aleitamento Materno e Bancos de Leite Humano (BLH), realizará o lançamento da Semana Mundial de Amamentação de 2023 no Auditório do Centro Universitário Fibra, em Belém, na manhã do dia 10 de agosto.

No dia 17 deste mês, por conta da programação haverá a apresentação das estações práticas de aleitamento materno do BLH da Santa Casa, que acontecerá no dia 17/08, na Praça interna do hospital, a partir das 10h. E no último sábado do mês (26/08), na Praça Brasil (bairro do Umarizal), a partir das 09h, haverá uma programação especial incluindo o “Amamentaço”, com a participação das mães que amamentam seus filhos.

Apoio e doação: Para se tornar uma doadora de leite humano, a mãe precisa apenas estar amamentando o seu bebê e ter excedente de leite. Ela também não precisa sair de casa para se tornar uma doadora. O processo pode ser acessado no site da Santa Casa ??? para o pré-cadastro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Banco de Leite da Santa Casa ou do Projeto Bombeiros da Vida que são: 4009-2212 /4009-0375/ 4009-2311; pelo WhatsApp 98899-6326, ou ainda acessando um formulário, acesse ele aqui.



Qualquer pessoa também pode ajudar a causa da doação de leite humano apoiando quem amamenta ou doando potes de vidro com tampa plástica rosqueável, como os de café solúvel, que são usados para o armazenamento do leite coletado.

Fotos: Divulgação