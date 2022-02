Santa Casa realiza centenas de cirurgias em pacientes com fissuras labiopalatina

O serviço de fissuras e anomalias craniofaciais da Fundação Santa Casa do Pará possibilita a reabilitação de centenas de pacientes atendidos pelo hospital, que conta com uma equipe multiprofissional que realiza o atendimento e o acompanhamento de usuários de 0 a 72 anos.

A fissura labiopalatina, também conhecida como lábio leporino ou fenda labiopalatina, é uma abertura que pode existir entre os ossos e músculos dos lábios e palato (céu da boca), devido ao não fechamento dessa estrutura ainda na fase gestacional.

O diagnóstico precoce e a obtenção de informações seguras sobre a malformação ainda é um desafio a ser solucionado. A ausência de tratamento adequado pode levar a sequelas irreversíveis, que afetam a sucção, deglutição, mastigação, respiração, fonação, audição e, principalmente, a harmonia estética da face.

Ao todo, 1.158 pacientes são cadastrados no serviço desde que foi implantado o serviço na Santa Casa, no ano de 2018. O número de cirurgias realizadas desde o início foram 786, além de outras 101 cirurgias em deformidades craniofaciais, que contou com a inclusão da equipe de neurocirurgia. Em 2021, foram realizadas 233 cirurgias em pacientes que buscam o serviço no hospital.

Foto: DivulgaçãoPara Cintia Martins, médica e cirurgiã plástica, o tratamento para a reabilitação das fissuras labiopalatinas inicia-se com as cirurgias plásticas primárias – queiloplastia e palatoplastia – realizadas nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida. Porém, o sucesso no tratamento se deve ao apoio de toda equipe multidisciplinar que inclui cirurgião plástico, assistente social, fonoaudióloga, ortodontista, odontopediatra, bucomaxilo, fisioterapeuta, otorrino e pediatra.

“A correção completa não se resume apenas no reparo anatômico. Realizar o acompanhamento com toda equipe interdisciplinar é essencial para o sucesso da reabilitação de pacientes portadores de fissuras labiopalatais”, destaca a médica.

Diagnosticado alguns dias após o nascimento, Christian Carvalho do Reis, de apenas um mês de vida, foi encaminhado para o serviço de referência estadual assim que a fissura do palato foi identificada pela equipe da maternidade.

Os principais contratempos do bebê com fenda no palato são relacionados à dificuldade de sugar o seio com eficiência pela falta de pressão intraoral e porque a língua não tem o apoio do palato duro para realizar os movimentos adequados.

A dona de casa, Nely de Fatima Gonçalves, 25 anos, e o entregador de aplicativo, Danilo dos Reis Bezerra, 28 anos, pais do pequeno Christian, relatam que desde os primeiros dias de vida foi possível perceber a dificuldade de sucção causada pela má formação, comprometendo a alimentação do recém-nascido e tornando-se um desafio para a mãe e seu bebê.

Foto: Divulgação”Nós percebemos, ainda nos primeiros dias, que o Christian ficava muito cansado na hora da amamentação e tinha dificuldades para sugar o leite. Não imaginávamos que teríamos todo esse apoio ainda na maternidade. Com o esclarecimento da equipe multiprofissional do serviço de fissuras e anomalias craniofaciais da Santa Casa, nós entendemos como será a cirurgia, e que o Christian pode ter uma vida normal”, contou a mãe.

Apesar da dificuldade de sucção presente nas crianças com fissuras em razão da impossibilidade anatômica de isolar a cavidade oral, da falta de apoio e de estabilização do bico do peito, bem como da posteriorização da língua, o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida deve ser estimulado, principalmente no lado da fissura.

Isso contribui para fortalecer o vínculo materno-infantil, assegurar o crescimento das bases ósseas, uma relação maxilomandibular adequada e o correto desenvolvimento da articulação temporomandibular, além de servir como exercício muscular prévio à queiloplastia, favorecendo a cicatrização da área corrigida cirurgicamente, e auxiliar na prevenção de infecções

Serviço: O serviço da Santa Casa oferece equipe ambulatorial multidisciplinar em paralelo à correção cirúrgica, contribuindo significativamente para um bom desenvolvimento psicológico e social destes pacientes, que em sua grande maioria vivem em isolamento e possuem dificuldade em fazer amigos e ir à escola. Conta ainda com apoio da SmileTrain, uma instituição filantrópica internacional que presta auxílio para que toda população acometida tenha atendimento adequado, em tempo certo, com equipe capacitada e material apropriado.

Texto: Rafaela Soeiro (Ascom/Santa Casa)Por Governo do Pará (SECOM)