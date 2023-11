Santa Casa realiza evento do Projeto Aprimorar com lançamento de novos módulos para a área de enfermagem

O evento realizado nesta terça-feira (14), no auditório da Santa Casa, do Projeto Aprimorar Enfermagem, reforça o empenho dos profissionais por meio de palestras, cursos e dinâmicas com temas relevantes para a profissão e uma etapa social com o reconhecimento dos profissionais em destaque. Na solenidade foram lançados novos módulos e certificados aos primeiros servidores de enfermagem que concluíram o segundo módulo.

Gerente geral de Enfermagem da Fundação Santa Casa, Benedito Martins diz que a importância da existência e da atuação de enfermagem em um sistema complexo, reside na cobertura assistencial nas 24h, de forma alinhada a um instrumento importante de comunicação interprofissional, que é o plano terapêutico do paciente.

São cerca de 1.300 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, a maior categoria profissional atuante no hospital, representando mais de 40% de toda a força de trabalho da Santa Casa.

“O foco do nosso projeto a aprimorar a enfermagem é o desenvolvimento das competências assistenciais de enfermagem. E aí, o que a gente busca são competências que a gente chama de conhecimentos, habilidades e atitudes para que esses enfermeiros e esses técnicos tenham uma aptidão e possam estar contribuindo com o plano terapêutico do paciente e para a segurança de um cuidado sistematizado”, enfatiza Benedito Martins.

Para Norma Assunção, diretora da Fundação Santa Casa, o profissional de enfermagem tem um olhar significativo no trato com os pacientes, quando dá o apoio naquele momento difícil e que o paciente reconhece e se sente apoiado no trabalho desse profissional. “O aprendizado é fundamental e o conhecimento é um legado que ninguém tira da categoria. E sem conhecimento não se consegue crescer, tanto na Santa Casa como em qualquer lugar que esse profissional trabalhe”.

Parceria – O ‘projeto Aprimorar’ é coordenado pela Gerência Geral de Enfermagem da Fundação Santa Casa, e resulta de parceria público-privada, entre a instituição e o Grupo Cynthia Charone. A Santa Casa, por meio de seus profissionais de enfermagem qualificados, como especialistas, mestres e doutores, prepara as capacitações que são gravadas, editadas e transmitidos pelos estúdios do Cynthia Charone e que são disponibilizados pela plataforma Moodle, em aulas gravadas ou lives.

Para o gerente geral de Enfermagem do hospital, Benedito Martins, que coordena a equipe que idealizou o projeto, a iniciativa é liderada por capacitados profissionais da Santa Casa e foca na proficiência no processo de enfermagem e na sistematização do cuidado, com a equipe de enfermagem sendo habilitada para identificar e intervir positivamente diante das respostas clínicas que o paciente venha a apresentar.

O projeto que nasceu focado na Enfermagem, tem potencial para beneficiar a todos os profissionais de saúde que acessarem os conteúdos do Projeto. “Hoje tivemos dois momentos: uma certificação dos profissionais, entre eles enfermeiros e técnicos, que concluíram o segundo módulo do projeto Aprimorar. E o lançamento de três novos módulos. Um dos nossos principais objetivos é promover a atuação diferenciada dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, contribuir para um cuidado integrado, ético, bioético e desenvolvendo o pensamento clínico e crítico dos nossos profissionais, além de promover conhecimentos que vão estar subsidiando a tomada de decisão e conduta sistematizada de enfermagem”, destaca Martins.

