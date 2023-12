Santa Casa recebe o último mutirão da Campanha ‘Vem te Cuidar’ da Sespa

A Santa Casa recebeu a última mobilização estadual de 2023, voltada para o cuidado com a saúde da mulher e o compartilhamento de informações sobre a prevenção e tratamento do câncer do colo do útero e da mama, assim como a oferta de serviços de diagnósticos para as mulheres. O evento foi realizado no último final de semana.

Promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a iniciativa começou em setembro, com o lema “Vem te Cuidar!”. A ação garantiu o atendimento de 20 mulheres da Região Metropolitana de Belém (RMB), que aguardavam pelo atendimento e receberam, além da consulta com especialistas, exames diagnósticos. A coordenadora Estadual de Oncologia da SESPA, Patrícia Martins, ressaltou a importância da ação e da participação da Santa Casa na oferta e cuidados com a mulher.

“Esta é uma campanha que tem como objetivo fortalecer o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, tipo de câncer 100% prevenível e curável, se for detectado precocemente. Nesse contexto, a Santa Casa desenvolve um papel fundamental para o diagnósticos e tratamento das lesões precursoras do câncer de colo de útero e no caso do diagnóstico do câncer, já encaminha essa mulher para o tratamento nos hospitais de referência”.

A paciente Walderez Alves, de 59 anos, compareceu à ação para fazer exames complementares, que descartaram a presença do câncer do colo do útero. Aliviada, ela alerta outras mulheres para o exame, que deve ser anual, e para outras ações

“Eu precisei vir por conta de uma alteração, mas graças a Deus não era câncer e eu já saio daqui orientada não só fazer os exames, mas também cuidar de outros aspectos da saúde física e mental, porque quando a gente está bem, a gente se cuida mais e a doença não vem”, afirmou Walderez.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação