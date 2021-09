Santa Casa recebe profissionais do Hospital Albert Eistein de São Paulo para capacitação de transplante de fígado

O Hospital Albert Eistein de São Paulo, esteve com a equipe técnica da Santa Casa nesta última sexta-feira (10) para fortalecer as atividades de implantação do serviço de transplante de fígado na instituição, que é referência estadual em doenças do fígado.

A visita dos profissionais do hospital Albert Eistein reforça uma parceria fundamental para concretizar o serviço de transplante de fígado até o final deste ano, destacou o coordenador do serviço de transplante hepático desde 2019, o cirurgião Rafael José Romero Garcia.

A Santa Casa é referência no estado do Pará e na região norte em tratamentos de doenças do fígado desde 2012, certificado pelo governo federal. Além de ser o único que oferece exames especializados pelo SUS no estado, como por exemplo Elastografia Hepática (exame parecido com a ultrassonografia, que avalia a saúde do fígado) e o exame de Tromboelastometria ( que avalia a coagulação do paciente).

