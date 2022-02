Santa Casa uma das maiores maternidades da América Latina Completa 372 anos

Fundada no dia 24 de fevereiro, a instituição mais antiga de saúde do Norte do Brasil, a Santa Casa, está completando hoje 372 anos, com os números que a consolidam entre as maiores maternidades públicas das América Latina, com o papel fundamental para o crescimento populacional da sociedade brasileira. Entre os anos de 2001 a 2021, 152.865 pessoas nasceram na instituição e, de forma gratuita.

A instituição foi local onde nasceram muitos dos filhos ilustres da capital paraense, tais como o ex-governador Almir Gabriel, o médico e ex-jogador de futebol Sócrates Oliveira – mais conhecido como doutor Sócrates, e a cantora Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a Fafá de Belém.

Em comemoração à está data, foi realizado uma programação especial, que começou desde as 8h com uma missa e que vai se estender ao longo do dia com visita do Arraial do Pabulagem às enfermeiras, Culto Ecumênico, apresentação do Coral da Santa e às 16 horas, a divulgação do resultado da ação “Declare seu amor pela santa Casa”, onde servidores e usuários puderam expressar seu carinho a instituições em bilhetes e cartas.

No encerramento da programação, será assinado ás 16h um termo de cooperação entre o Corpo de Bombeiros, por meio do Projeto Bombeiros da Vida, Sespa e Santa Casa, que acontecerá no auditório da instituição.

Foto: Reprodução santacasa