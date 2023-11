Santa Catarina tem 67 cidades em situação de emergência

O governo de Santa Catarina confirmou neste domingo (19) que há 67 municípios em situação de emergência por conta das chuvas que caem no estado desde o dia 14 de novembro.

Deste número, nove cidades estão em estado de calamidade pública, sendo elas: Rio do Sul, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Pouso Redondo, Trombudo Central, Agrolândia, Botuverá, São João Batista e Braço do Trombudo.

Os temporais causaram inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e enchentes. Até o momento, foram registradas três mortes, sendo duas mulheres no município de Taió, no dia 16 de novembro, e um homem no município de Palmitos. Já na noite desta sexta-feira (17), um homem desapareceu em Praia Grande. As informações são da Defesa Civil de Santa Catarina.

O governador Jorginho Mello (PL) esteve no Alto Vale do Itajaí neste domingo, visitando a cidade de Rio do Sul, uma das mais atingidas pelas chuvas.

Em coletiva de imprensa, o político falou em enfrentar os desafios causados pelos estragos com a cabeça erguida.

– Nós temos que erguer a cabeça e enfrentar. As famílias já estão limpando tudo para recomeçar a vida e eu como governador já disse aqui que vamos encarar isso. Eu quero fazer o que ninguém conseguiu fazer para mudar essa triste realidade no nosso estado. Dinheiro a gente vai atrás. Com a ajuda dos poderes vamos constituir um fundo permanente e vou conversar com o Governo Federal.

Fonte: Pleno News/Foto: Roberto Zacarias / Secom