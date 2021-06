Santa Cruz demite Bolívar e contrata técnico com passagem por Remo e Paysandu

Tendo iniciado mal a Série C, diretoria faz troca no comando técnico do time Coral com o Bolívar tendo somente cinco partidas

A má-fase que vive o time do Santa Cruz em temporada onde a equipe ainda não conseguiu “convencer” gerou mais uma troca no comando técnico. Nesta quarta-feira (16), o clube oficializou a saída de Bolívar bem como a chegada de Roberto Fernandes para o posto – que no Pará já comandou Paysandu e Remo.

Treinador vai para a sua segunda passagem no clube (Rafael Melo/Santa Cruz)

Aos 50 anos de idade, Roberto irá para a sua segunda passagem na equipe pernambucana onde, entre maio e setembro de 2018, passou pelo Arruda ​fazendo somente 14 partidas. No cenário em questão, ele obteve o aproveitamento de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

“Me sinto motivado e privilegiado. É uma segunda oportunidade, e claro que a gente gostaria que fosse de uma forma diferente, mas a gente faz os planos e Deus que direciona. Encaro dessa forma, como se fosse completar uma missão que nos faltou na primeira passagem”, disse Roberto Fernandes em suas primeiras palavras no retorno ao Santa.

A estreia do novo técnico da equipe Coral deve acontecer na próxima segunda-feira (21), na capital pernambucana, onde recebe a Jacuipense pela quarta rodada da Série C buscando a primeira vitória.

Fonte: oliberal.com