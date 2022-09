Santa Cruz perde invencibilidade para o Amigos de Marapanim no futebol Master

O time do Santa Cruz Futebol Clube, categoria Master, do bairro do Marco, perdeu a invencibilidade diante da equipe Amigos de Marapanim, por 3 a 2, inclusive, estreou o novo uniforme adquirido na Itália. A partida aconteceu no estádio municipal de Marapanim, a 150 quilômetros de Belém, no nordeste do Estado, na tarde da última quinta-feira, 15.

Em que pese da inesperada derrota, o ambiente ficou calmo entre os dirigentes, jogadores e comissão técnica, afinal todos reconheceram que o adversário não cumpriu com que somente poderiam jogar atletas na faixa etária dos 50 anos de idades e não de 30 e 40 anos, utilizados pelo time marapaniense.



Assim, nada abalou o plantel, que criticou a atitude da cartolagem do adversário, que utilizou atletas jovens para enfrentarem a poderosa equipe do Cinquentão do Santa Cruz, que tem, como destaque, o jogador Pacheco, que, ultimamente, atravessa uma fase magnífica tanto fisicamente como tecnicamente.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar