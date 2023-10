Santa Izabel do Pará sediará a I Mostra do Museu da Mandioca

No período de 23 a 27 de outubro próximos acontecerá a I Mostra do Museu da Mandioca no Centro Cultural e Biblioteca Silvio Nascimento, com o apoio da prefeitura de Santa Izabel e parceria com a Secretaria Municipal de Educação – Semed. Este é um importante evento, pois é promovido pelo primeiro museu do Brasil voltado para a cultura da mandioca, no distrito izabelense de Espírito Santo do Itá.



O evento é aberto ao público em geral e a entrada é grátis. O projeto apresenta essa raiz muito utilizada na na gastronomia paraense através de seus produtos e sub produtos. O projeto foi desenvolvido na comunidade de Espírito Santo do Itá, área rural de Santa Izabel do Pará, onde se encontram produtores de mandioca, desde o plantio até sua produção e venda. O Museu terá sua sede montada nessa localidade que tem toda uma história de seus ancestrais com a Mandiocultura, explica a professora Sigla Regina Pantoja de Freitas.



“O Museu da Mandioca é de grande importância para o nosso Estado devido se tratar dessa raiz genuinamente brasileira e tão presente em nossas vidas, seja na gastronomia ou na indústria, uma vez que ela avança em pesquisas para sua utilização em vários segmentos”, explica Sigla.

Participam desse projeto os professores Sigla Regina Pantoja de Freitas, Antonio de Pádua Dantas de freitas e a senhora Minervina Souza, além da dos próprios comunitários e produtores de mandioca.



Ainda de acordo com Sigla, além da importância do evento do Museu da Mandioca, esta será uma importante oportunidade de se atrair turistas e movimentar negócios para o município de Santa Izabel do Pará, que fica na zona metropolitana de Belém, além de ajudar no próprio desenvolvimento do distrito de Espírito Santo do Itá. “Oxalá esta iniciativa, um dia, venha a integrar o calendário cultural e turístico deste município.

Imagens: Divulgação