Santander abre a 6° agência em Dom Eliseu no Pará

O banco Santander, que abrirá a sexta agência em Dom Elizeu, no sudeste do Pará, irá realizar atendimento a servidores municipais dos dias 12 a 28 de abril, de 8h às 17 horas na Galeria Itália Berutto, na rua Brás de Aguiar, n° 64, no Centro.

A sexta agência do Santander que será localizada Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 642, Centro chegará com duas novidades, a primeira loja estará aberta ao público a partir de maio e fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 642, Centro. Paralelamente, o Santander é o novo gestor da folha de pagamentos da prefeitura, contrato conquistado em licitação, e começará a atender os 2,1 mil servidores municipais para abertura de contas para recebimentos dos salários.

Segundo a Assessoria do banco, diretor do Santander e responsável pela Rede Norte do Banco, Paulo César de Lima Alves, afirma que: “Dom Eliseu se encaixa no perfil que o Santander enxerga como de enorme potencial de sinergia do Banco para o desenvolvimento local. Uma geografia privilegiada que coloca na condição de entreposto e atrai moradores paraenses e maranhenses devido aos atrativos do comércio e serviços locais. Tudo se soma e reforça nosso sentimento de que podemos exercer um papel importante de impulsionar economicamente a região”. Paulo César ainda declara sobre a relação que irá ajudar os funcionários municipais na construção de um bom relacionamento e na fomentação da economia local, seja para pessoas físicas ou empreendedores.

O período de orientação para o recebimento dos salários para os funcionários públicos locais em atendimento físico, com intuito de evitar aglomeração no loca, precisará agendar o atendimento gratuitamente por meio do link https://agendafopa.com.br/domeliseu.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ascom Santander

Fotos: Divulgação Santander