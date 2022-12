Santander abre inscrições até o final do mês de dezembro para seu Programa de Estágio

O Santander Brasil está com inscrições abertas para o segundo Programa de Estágio de 2022 para contratar estudantes universitários. São mais de 200 vagas em diversos estados brasileiros para atuação nas agências e nas áreas do Banco, como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Comunicação, Varejo, Jurídico, Investment Banking, Tesouraria, Equity Research, Corretora, entre outras.

Interessados em participar, tem até sábado (31) para realizar sua inscrição. Os contemplados no programa serão beneficiados com uma bolsa auxilio de R$ 2.322,00 assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.

O processo seletivo inclui inscrição, avaliação educacional, dinâmica de grupo, painel com o gestor da área e entrevista final. Os selecionados começarão a trabalhar no Santander em janeiro. Durante as etapas de dinâmica e painel com os gestores, a Universia vai utilizar um processo de gamificação em uma plataforma online para deixar os candidatos mais tranquilos e engajados. Serão realizadas perguntas que poderão ser respondidas por meio do computador ou celular. Ao final, haverá um ranking com os que mais acertaram as questões, mesmo que este não será de uso avaliativo.

Todos os inscritos no Programa de Estágio Santander receberão acesso a trilha dos cursos do Santander Desenvolve – by Universia como uma proposta de autodesenvolvimento e capacitação para o mercado de trabalho. O programa contará com seis módulos de aprendizagem, todos com uma jornada 100% online e assíncrona, pautada nas principais tendências globais de habilidades do futuro.

Foto Reprodução Site

O Programa de Estágio Santander é conduzido pela Universia, empresa responsável por ações e empregabilidade, focada na triagem da contratação de talentos para o primeiro emprego. A Ceo da Universia, Daniela Neves, conta mais sobre a oportunidade.

“A Universia realiza o processo seletivo para o Santander selecionando os melhores talentos, sempre levando em conta a diversidade e a inclusão de jovens que se identificam com os valores da empresa”, afirma,

Faça sua inscrição aqui.