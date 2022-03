Santander Universidades abre inscrição para 175 bolsas de estudo em Londres para mulheres líderes 

O Santander Universidades, divisão do Santander abriu inscrição para 175 bolsas de estudo destinadas a aprimorar as habilidades de liderança de mulheres em diferentes momentos de suas carreiras. As bolsas são fruto de uma parceria com a London School of Economics and Political Science, uma das mais importantes universidades do Reino Unido.

O Programa Bolsa Santander Mulheres I W50 Leadership 2022 – LSE, está na sua 12° edição, e tem como objetivo principal a formação intensiva para 50 mulheres que ocupam cargos de alta gestão em empresas de qualquer setor interessadas em aprimorar seu estilo de liderança.

As mulheres selecionadas, vão desenvolver ao longo de uma semana suas características de liderança por meio de palestras interativas, coaching individual e discussões imersivas com colegas e professores para capacitá-las a construir uma imagem abrangente de todo o seu potencial como líder.

O programa internacional já recebeu mais de 700 mulheres de todo o mundo, e ainda cobri 100 % do custo do programa de treinamento, a bolsa inclui a estadia em Londres durante o período do programa. Depois de dois anos online, o programa volta em seu formato presencial.

“O Santander investe na potencialização de carreiras femininas com um treinamento de liderança individual, em grupo e com oportunidades de networking em uma rede de mulheres líderes de todo o mundo. O W50 Leadership volta ao seu caráter presencial após duas edições remotas, possibilitando a troca presencial de conhecimentos e habilidades de lideranças internacionais”, explica Vanessa Lobato, Diretora Vice-Presidente executiva do Varejo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de março no site https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/santander-scholarships-women-w50-leadership-2022-lse

Sobre a bolsa Santander Mulheres | Emerging Leaders 2022

é um programa 100% online de sete semanas, com objetivo em desenvolver o potencial da próxima geração de mulheres líderes. Até agora, mais de 250 mulheres já foram capacitadas nas duas edições anteriores. Dividido em sete módulos assíncronos, que são lançados semanalmente e podem ser concluídos em seu próprio tempo e ritmo para permitir um aprendizado flexível e estruturado, a bolsa é focada em mulheres que buscam progredir em suas carreiras para poder acessar cargos mais altos.

As participantes farão um curso de desenvolvimento de habilidades de negociação sobre conceitos essenciais para os líderes do futuro, como estratégias, princípios, novas tendências e táticas de negociação mais avançadas e eficazes. Elas aprenderão a analisar e liderar negociações por meio de técnicas consagradas, a explorar estratégias de resolução de conflitos e a desenvolver suas habilidades de comunicação.

“Esta é uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento para mulheres que almejam alcançar cargos de alta gestão. Hoje, a representatividade feminina na liderança ainda não é ideal. Esse programa abre portas para que as mulheres das próximas gerações possam ocupar essas posições”, diz Paula Manzolini Padilha, Superintendente do Segmento Pessoa Física.

As inscrições podem ser realizadas até 6/4 no site https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/santander-scholarships-women-emerging-leaders-2022-lse

Em ambas as bolsas, todas as mulheres que queiram participar devem ter nível fluente de inglês, equivalente a C1 ou superior, e ser residentes de 13 países (Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, EUA, Espanha, México, Portugal, Polônia, Uruguai, Peru e Reino Unido).

Foto: Assessoria de Imprensa Santander Nordeste/Norte/Espírito Santo