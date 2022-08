Santander Universidades Brasil abre inscrição para a 2ª edição do Santander X Brasil Award

A segunda edição do Santander x Brasil Award está com inscrições abertas, o programa apoia universitários e startups com mentoria, incentivo financeiro, assessoria personalizada para o lançamento e aceleração dos projetos, além de promover conexões com pessoas do universo do empreendedorismo.

A iniciativa do programa é uma forma para a poiar o empreendedorismo para aqueles que são entusiastas no tema. O programa possui duas categorias: a primeira é a categoria Launch, para universitários que estejam realizando a graduação ou que já sejam pós-graduados nos últimos 5 anos para apresentar o seu projeto inovador e conhecer melhor o universo do empreendedorismo. Os participantes devem possuir um MPV (Mínimo Produto Viável) desenvolvido dentro do ambiente acadêmico. Para se inscrever nesta categoria, basta acessar o site. Os três melhores projetos, o Santander dará um prêmio em dinheiro. Para o grande vencedor será R$ 10,000, para o 2° colocado R$ 7.500 e para o 3° colocado R$ 5.000.

A segunda categoria é o Accelerate focada em Startups que deverão ser formadas por universitários, professores ou empreendedores da incubadora de universidades que desejam apresentar sua empresa e alavancar seu negócio. As startups inscritas passarão por uma primeira avaliação dos critérios de seleção e apresentarão os projetos e produtos. A empresa precisa ser fundada em território brasileiro e possuir um investimento captado de até US$ 100 mil – US$ 1 milhão. Interessados em concorrer nesta categoria , deve se inscrever no link.

Para os três melhores Startups, o Santander dará um incentivo financeiro, para que possam acelerar o negócio. Os prêmios serão de R$ 80.000 para o 1º colocado, R$ 60.000 para o 2º e de R$ 40.000 para o 3º colocado.

O prazo de inscrição é até o dia 23 de agosto, todos os detalhes sobre os requisitos e premiação sobre Santander X Brasil Award podem ser conferidos aqui.

