Santander Universidades e British Council oferecem 5 mil bolsas online gratuitas de inglês

O Santander Universidades e o British Council, instituto cultural cuja missão é difundir o conhecimento da língua inglesa por meio de atividades educativas, estão oferecendo bolsas online, com inscrições até o dia 29 de março, dentro do programa Santander Idiomas | Cursos de inglês online – British Council. São 5 mil bolsas para residentes maiores de 18 anos de 13 países – Argentina, Alemanha, Chile, Brasil, México, EUA, Espanha, Peru, Colômbia, Portugal, Polônia, Reino Unido e Uruguai.

Com a finalidade de aumentar a empregabilidade dos estudantes e facilitar seu acesso ao mercado internacional, as bolsas possibilitam treinamento e capacitação da língua inglesa de forma totalmente online, sem custo aos bolsistas. Os interessados podem se inscrever no site Becas Santander Language | Online English Courses 2022 – British Council (becas-santander.com) até 29 de março deste ano.

“A bolsa internacional permite aos estudantes não só aprender inglês, como facilitar o acesso ao mercado de trabalho internacional. Um dos nossos objetivos é promover a empregabilidade por meio da formação em habilidades e competências transversais, como idiomas” diz Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

São cinco níveis de treinamento, dependendo do conhecimento de inglês dos candidatos: do iniciante (A1) ao avançado (C1), com duração de 12 semanas (abril a julho de 2022) e 12 sessões online com tutores do British Council. O programa também inclui acesso a materiais interativos de autoestudo com vídeos e atividades, e duração estimada de 48 horas.

O curso também capacita os interessados em atuar em reuniões, palestras, além de possibilitar networking com profissionais de diferentes áreas e estudantes de diferentes países. Uma vez concluído o curso, os beneficiários receberão um certificado do British Council que garante sua conclusão com êxito.

Sobre o Santander Universidades

O Santander Brasil foi selecionado para o top 10 do ranking Change The World 2019 da revista americana Fortune, que aponta as empresas que colaboram para tornar o mundo um lugar melhor por meio de seus próprios negócios. O firme compromisso com a educação superior, por meio do Santander Universidades (www.santander.com.br/universidades), também diferencia o Banco como a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018. Já são acordos de colaboração com 1.000 universidades e instituições de 22 países, além de 2 bilhões de euros destinados a iniciativas acadêmicas e 600 mil bolsas de estudo desde 2002. O Santander Brasil tem investido mais de R$ 40 milhões por ano em educação, e em 2021 apoiamos mais de 33 mil estudantes por meio de diversos programas de bolsas de estudo.

