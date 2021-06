Santarém, 360 anos! A evolução da população

Segundo os registros históricos, a poeticamente denominada Pérola do Tapajós sempre ocupou posição de destaque no cenário regional. Santarém é um grande ponto de encontro entre pessoas de várias cidades da região. Mas que apenas um lugar, Santarém tem uma história fascinante e números bem interessantes; alguns estudiosos baseados em arqueologia até acreditam que os índios que viviam em aglomerados nesta região tinham certo urbanismo pré-histórico, se estiverem certos, Santarém, de fato, seria a cidade brasileira mais antiga com origens pré-coloniais.

Deveras, essa região é riquíssima em história!

Na expectativa pelo próximo censo do IBGE, Santarém apresenta atualmente uma estimativa populacional de 306.480 pessoas. Para se ter uma ideia do crescimento, vamos recorrer um pouco na história estatística que aponta a informação que em 1777, eram apenas 770 habitantes, segundo estimativas locais. Em 1822 eram 2500 pessoas. E quase 100 anos depois em 1920 a população recenseada foi de 41.546 pessoas, sendo quase 35 mil morando na área urbana e 6.465 na área rural. E hoje, cem anos depois a população é 7 vezes maior.

Infelizmente, com o crescimento, atualmente o município apresenta também problemas que preocupam a população; como as drogas e a criminalidade. Todavia, Santarém continua sendo um local excelente para se morar e desfrutar de sua bela natureza. É um presente do Criador que precisa continuar sendo bem cuidada e preservada.

Em suma, Santarém está no coração da floresta Amazônica. Tem um povo acolhedor e hospitaleiro. É um lugar maravilhoso para se viver. De fato é a Pérola do Tapajós. E o próximo censo previsto para 2022 vai, com certeza, atualizar o perfil da querida Santarém que amamos.. https://censo2022.ibge.gov.br

“Navigare necesse, vivere non est necesse. ”Esse era o pensamento desbravador do povo lusitanona época em que as expedições navegavam para colonizar territórios distantes. “Navegar é preciso, viver não é preciso.” Com essa ideia em mente que portugueses no século XVII trouxeram missões religiosas e colonizadores para esta porção longinquá no coração da Floresta Amazônica.A história diz que dez anos após a fundação de Belém, Pedro Teixeira, com um grupo de soldados e índios exploravam o Rio Amazonas, quando se depararam com a aldeia de Tupuliçus próximo ao encontro das águas do grandioso Rio Tapajós com o gigante Rio Amazonas. A expedição foi bem-sucedida, pois os índios que viviam no coração da floresta já haviam outrora entrado em contato com colonizadores espanhóis que conseguiram manter boas relações com eles. E no dia 22 de junho de 1661 (360 anos atrás) instalou-sepor meio do padre João Felipe Bettendorf, enviado pelo padre Antônio Vieira a aldeia dos Tapajós. Depois de pouco mais de 100 anos, em 1758, o local foi elevado à categoria de vila recebendo o nome de Santarém. Em 1848, Santarém finalmente foi elevada à categoria de cidade.

Diferente de 1950 onde Santarém tinha apenas 53 logradouros e 3 deles pavimentados. Hoje Santarém cresceu muito em todos os sentidos. Obviamente muitos desafios surgiram também. Atualmente, segundo o IBGE, os últimos dados apontam que Santarém apresenta 38.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 43.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 7.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A taxa de mortalidade infantil média é de 18.32 para 1.000 nascidos vivos. Em 2018, o salário médio mensal era de 2.2 salários-mínimos.

A pandemia trouxe dificuldades para o mundo inteiro. Santarém, com quase 19.000 casos confirmados e mais de 1000 mortos também sofre muito nestes tempos difíceis. Sentimos muito por nossos queridos amigos e familiares que sofrem nesta pandemia. Em breve, o Reino de Deus vai resolver todos os problemas de saúde. Deus vai acabar com o sofrimento, a dor e a morte. Apocalipse 21:4 (jw.org)

Texto: Wellington Denis Costa Pereira