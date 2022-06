Santarém 361 anos: 30 mil luminárias de LED serão implantadas na cidade

Santarém, município do oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, vai ficar mais iluminada. Na manhã desta quinta-feira, 9, o prefeito Nélio Aguiar assinou a Ordem de Serviço para a implantação de 30 mil luminárias de LED na cidade. Os equipamentos possuem 100.000 horas de vida, um investimento que vai gerar ao município mais segurança, mais economia, maior visibilidade, sustentabilidade e eficiência energética. A implementação deve ser feita em até 6 meses.

A assinatura faz parte da programação oficial do aniversário de 361 anos de Santarém, que envolve mais de 75 ações. Dentre elas 46 inaugurações de obras como Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, quadras cobertas e ruas pavimentadas; entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf; show nacional e regional; corrida de rua e a entrega da Nova Orla da cidade.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito Nélio Aguiar, os secretários municipais de Urbanismo e Serviço Público, Jean Murilo; de Governo e Administração, Emir Aguiar; de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus; de Meio Ambiente, João Paiva; de Esporte e Lazer, Ezequiel Aquino; o presidente da Câmara de Vereadores Ronan Liberal Junior (MDB); os vereadores Erlon Rocha, Silvio Neto, Erasmo Maia e demais autoridades.

As luminárias tem maior eficiência energética, pois produzem mais luz por watt consumido, levando a economia de energia – de 50% a 80% – quando comparado a lâmpada tradicional.

A sustentabilidade também é garantida, visto que geram menor emissão de carbono. Além disso, há maior proteção ao meio ambiente, o LED não emite radiação UV e não contém mercúrio, substância tóxica encontrada principalmente nas lâmpadas tradicionais.

Está ainda nas vantagens a economia de custos, uma vez que há a redução da demanda de energia, proteção contra elevação de preços, menor custo de manutenção e de inspeção. Com isso, o custo total de propriedade é reduzido.

A segurança é maior, porque o LED oferece visibilidade superior aos ambientes, reduzindo a poluição visual, aumentando a visibilidade de motoristas e pedestres e eliminando pontos de escuridão.

Soma ainda aos benefícios, o tempo de vida, haja vista que as luminárias são construídas para terem durabilidade estimada em até 100.000 horas de uso.

“Estamos realizando o trabalho de modernização do nosso sistema de iluminação nas vias públicas para garantir maior segurança à nossa população. Inúmeros benefícios serão gerados, à exemplo da segurança. Tanto para os motoristas, quanto para os pedestres, pois o LED dá maior visibilidade para quem transita nas vias. Responsabilidade com a vida de nossa população”, destacou o secretário da Semurb, Jean Murilo.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar lembrou que a tecnologia já foi investida também em outros locais da cidade.

“Já estão em Santarém, 2.400 unidades das luminárias. Logo estarão chegando uma quantidade muito maior para por em plano esse projeto. Já executamos esse processo de troca em muitos pontos à exemplo da Avenida Anysio Chaves, Arena de Eventos, Orla de Alter do Chão, Orla do Maracanã, Av. Álvaro Adolfo e Tupinambás, Belo Centro, Vila Arigó, Praça do Santarenzinho, pontos da Orla da cidade e em ruas pavimentadas nos últimos meses. Agora, nossa Santarém vai brilhar mais ainda”, expressou Nélio Aguiar.



Imagens: Ascom/PMS