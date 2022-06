Santarém 361 anos: Atenção Primária é fortalecida com entrega de veículo feita pelo MPT

A Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Santarém recebeu um importante reforço na manhã desta segunda-feira, 13. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recebeu do Ministério Público do Trabalho (MPT) um veículo de passeio para dar apoio a equipe técnica durante os atendimentos e o fluxo dos serviços.

A entrega do transporte faz parte da programação oficial do aniversário de 361 anos de Santarém, que envolve mais de 75 ações. Dentre elas 46 inaugurações de obras como Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, quadras cobertas e ruas pavimentadas; entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf; show nacional e regional; corrida de rua e a entrega da Nova Orla da cidade.

Estiveram presentes na solenidade de entrega o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; os secretários municipais de Saúde, Vânia Portela; de Governo e Administração, Emir Aguiar; de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus; de Trabalho e Assistência Social, Sandra Santana; de Esporte e Lazer, Ezequiel Aquino; de Urbanismo e Serviços Públicos, Jean Murilo; a coordenadora da Atenção Primária da Semsa, Irlaine Figueira; a procuradora jurídica do município, Paula Piazza; o vereador Erasmo Maia; e todos os servidores da Semsa.

A parceria entre a Prefeitura e o MPT é consolidada. Em 2020, a cooperação entre os órgãos adquiriu uma ambulância tipo USA, duas caminhonetes Triton e duas ambulanchas para a Semsa.

O automóvel entregue hoje, soma a frota de veículos da Secretaria. É um Fiat Mobi Like, modelo 2022. O investimento foi no valor de R$ 70.949,33, sendo 57% do MPT e 43% de recursos do tesouro municipal.

A titular da Semsa, Vânia Portela, agradeceu a entrega do veículo e reforçou onde o equipamento vai atuar. “Um veículo engaja ao deslocamento dos profissionais de saúde resultando em mais agilidade dos serviços, então esse carro soma a nossa frota e vai atender toda nossa equipe técnica nas Unidades Básicas de Saúde e nos postos 24h.”

O prefeito Nélio Aguiar salientou sobre a relevante parceria que o MPT tem desenvolvido com a Prefeitura.

“Não conseguimos fazer nada sozinhos e precisamos de parceiros para poder agir com mais veemência. Estamos sempre em busca dessas parcerias e temos encontrado no MPT um grande apoiador. Agradeço, principalmente, a confiança depositada em nosso governo, pois essa entrega, além de somar aos nossos atendimentos, representa que o Ministério confia na gente para transferir recursos para que possamos fazer a gestão. Esse veículo é mais uma conquista e condições de trabalho para nossa equipe.”



Imagens: Ascom/PMS