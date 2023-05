Santarém 362 anos: escola de Vila Gorete, no Arapiuns, recebe o primeiro ginásio coberto da região

Sexta-feira, 25 de maio de 2023. Essa data ficará marcada na memória da comu-nidade Vila Gorete, na região de Arapiuns, principalmente, para alunos e profes-sores da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Maria Gorete. Nesse dia, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar entregou o equipa-mento àquela comunidade como parte da programação de aniversario dos 362 anos de Santarém.



O educandário, prestes a completar 66 anos de fundação (fundado em 03 de ju-lho de 1957) e que teve o primeiro prédio construído somente 27 anos depois, em 1984 pelo então prefeito Ronan Liberal, acaba de receber da atual gestão um mo-derno ginásio coberto, padrão FNDE, equipado com vestiários masculino e femi-nino, banheiros e depósito. Um investimento de R$ 1.273.141,22 do governo mu-nicipal.



O ginásio vai beneficiar cerca de 240 alunos da educação infantil ao ensino fun-damental, do 1º ao 9º ano (polo e anexos), além de alunos de outras escolas de comunidades mais próximas como São Miguel, Vila Brasil, Tucumã, entre outras, e a comunidade em geral.



Uma grande comitiva acompanhou o prefeito Nélio até o Arapiuns, entre os quais o deputado Federal Henderson Pinto, o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, os vereadores Junior Tapajós, Erasmo Maia, Car-los Silva e Gerlande Castro, os secretários Emir Aguiar (Governo), Irlaine Figueira (Saúde), Sandra Santana (Portos e Transportes Aquaviários), Ronan Liberal Jr. (Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia) e o chefe de Gabinete Paulo Jesus.



A secretária de Educação, Maria José Maia, citou o tratamento igualitário dado pelo governo a todas as escolas e lembrou ainda que o equipamento será impor-tante tanto para a comunidade escolar quanto para a comunidade em geral.



“É momento de muita alegria poder entregar o primeiro ginásio da região do rio Arapiuns onde temos aqui 67 escolas, dentre elas 20 escolas indígenas e eu cos-tumo dizer que depois da saúde e da educação, o esporte e lazer é a melhor polí-tica pra juventude, um espaço como esse é propício não só pra educação física, mas também pode receber toda uma programação social tanto da escola como da comunidade e é bom ressaltar que, mesmo uma comunidade como essa, distante da zona urbana, recebe o mesmo tratamento, a mesma atenção do governo para com nossas crianças”, destacou a secretária.



“Sou muito grato ao prefeito Nélio, à secretária Maria José, que numa reunião me deram a opção de indicar o primeiro ginásio do Arapiuns e nós então decidimos que esse primeiro ginásio fosse feito aqui na comunidade Vila Gorete, o ginásio está na Vila Gorete, mas ele é do Arapiuns, é o primeiro do Arapiuns e isso é mo-tivo de muita alegria para todos nós, isso aqui, prefeito, até um tempo atrás era um sonho distante e hoje se tornou realidade, graças a esse olhar carinhoso que o senhor tem dado à educação”, destacou o vereador Junior Tapajós.



O deputado Federal Henderson Pinto parabenizou o governo pela extensa pro-gramação do aniversário de Santarém, sobretudo com entrega de obras por todo o município. O parlamentar, também, se comprometeu com recursos para custear um outro ginásio para a região.



“É uma honra poder voltar ao Arapiuns, agradecer o povo pela minha votação e poder participar da inauguração do primeiro ginásio dessa região e eu já me com-prometi em arrumar recurso, uma emenda para mais um ginásio aqui no Arapiuns e são eles [prefeito e secretária] que vão escolher em qual comunidade”, reiterou o deputado.



“É uma obra histórica, uma obra inédita, o primeiro ginásio coberto na região do Arapiuns, é o quinto ginásio entregue esse ano e a gente vem avançando, tra-zendo também para o interior essa politica pública tão importante que é equipar nossas escolas com um espaço coberto e assim dar conforto aos nossos alunos nas atividades de educação física, esporte e lazer”, disse o prefeito Nélio Aguiar, que foi recebido com muita festa na chegada à comunidade.



Uma apresentação de carimbó fechou a tarde festiva de inauguração do ginásio.



Mais Educação para Santarém

O ginásio da Escola Santa Maria Gorete, no Arapiuns, foi a 5ª obra inaugurada pela gestão na programação de aniversário dos 362 anos de Santarém, porém, já é a 21ª obra entregue esse ano. Só na área da educação é 5º ginásio coberto en-tregue pelo governo.



Os 362 anos da Pérola do Tapajós estão sendo comemorados com muitas obras, ações e grandes conquistas para a população santarena.

