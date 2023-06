Santarém 362 anos: Mercadão 2000 recebe praça de alimentação com 24 novos quiosques

O Mercadão 2000 recebeu 24 novos quiosques, padronizados, com sistema hidráulico e elétrico, além de churrasqueiras individuais e banheiros. Esses novos espaços foram entregues na quinta-feira, 22, pela Prefeitura, na programação que marca os 362 anos de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas.



“Alegria, emoção e sensação de dever cumprido. É isso que todos nós estamos sentindo. Foi mais uma obra desafiadora para todos nós e começamos a trabalhar sabendo que esse espaço beneficiará centenas de pessoas. Essas pessoas trabalhavam em condições impróprias e sempre pediram para que nós fizéssemos um lugar melhor para eles. Eles queriam apenas uma reforma e olhamos além, oferecemos um espaço melhor, digno de ser chamado de praça de alimentação”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.



Além da comunidade, a inauguração contou ainda com a presença de diversas autoridades, como o deputado federal Júnior Ferrari (PSD), autor da emenda que destinou parte do recurso financeiro para a construção dos quiosques.



“Sem dúvidas, é uma alegria estar aqui hoje para fazer parte desse momento histórico para Santarém. Um empreendimento que vai impactar positivamente a vida de várias pessoas”, disse Ferrari.



A revitalização e ampliação do Mercadão 2000 foi orçada no valor de R$ 1.665.977,92 em um convênio firmado pela Prefeitura junto à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A obra foi executada pela empresa Moita Pessoa Serviço dde Construção Civil LTDA.

O secretário municipal de Infraestrutura, o engenheiro civil Daniel Simões, destacou o trabalho em equipe da Seminfra e a sensibilidade do prefeito Nélio Aguiar em olhar para todas as classes.

“A construção desses 24 quiosques é o resultado do esforço coletivo de toda uma equipe que trabalha todos os dias e se empenham pelo bem de uma Santarém cada vez melhor. No que depender da gente, da equipe de infraestrutura dessa maravilhosa cidade, vamos fazer muito mais”, disse Simões.

Imagens: Agência Santarém