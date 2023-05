Santarém, 362 anos: Prefeitura entrega escola reformada e ampliada em Igarapé-Açu, no Ituqui

A Prefeitura de Santarém deu início ontem, terça-feira, 23, à maratona de entrega de obras alusivas aos 362 anos do município. Logo cedo, o prefeito Nélio Aguiar e comitiva estiveram na comunidade Igarapé Açu, na região do Ituqui, entregando a reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Francisco, no Assentamento PA Tapera Velha. O educandário atende a 122 alunos, distribuídos do 1º ao 5º ano no turno matutino, Pré- Escolar I e II, 6º ao 9º Ano no turno vespertino e uma turma multisseriada no turno matutino na comunidade de Samaúma.

O prédio escolar ganhou bloco administrativo com secretaria, diretoria, sala dos professores, duas novas salas de aula e ainda, adaptação de bloco de serviço com cozinha, depósitos de merenda e de material de limpeza, área de serviço, banheiros e reforma geral da escola. O valor aplicado foi de R$ 1.040.710,60.

A diretoria do educandário, Rubeni da Silva Soares, classificou esta entrega como um marco para a comunidade.

“É com muita alegria que hoje estamos em festa para comemorar a conquista de um sonho de anos de lutas para conseguir um espaço mais amplo e acolhedor para nossos alunos. Senhor prefeito, em nome da escola e da comunidade quero agradecer sua constante contribuição, empenho e dedicação em prol da educação santarena”, agradeceu.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, ressaltou as obras já entregues ou que estão em processo de construção só na região da Curuá-Una.

“Nessa região do planalto, já entregamos a Escola José Arlindo Betcel no Ipaupixuna, a escola de São Raimundo da Palestina, Cristo Rei no Diamantino, João Pereira (JP), Santa Cruz no Diamantino, Tipizal, Francisco Pereira Chaves, na Boa Esperança. Enfim, esse ano, novos investimentos estão sendo feitos como a construção da escola de São Francisco da Cavada, a reforma e ampliação da escola Dom Pedro II no Açaizal da Sagrada Família, a escola Santo Antonio no Jacamim, ou seja, um grande número de comunidades dessa região da Curuá-Una está sendo beneficiada pelas reformas e ampliações que a Prefeitura vem fazendo”, enalteceu a titular da pasta da Educação.

O prefeito Nélio Aguiar, que foi recebido por um coral de alunos dando boas vindas ao gestor logo na entrada da escola, agradeceu o gesto de carinho da comunidade e reforçou o compromisso da gestão com a educação.

“Temos procurado retribuir esse carinho com obras, porque sabemos o quanto é importante uma boa estrutura física para os nossos alunos. Essa é a primeira de um total de 38 obras que vamos entregar, só na área da educação, e já estamos iniciando outras [obras], que daqui para dezembro serão entregues. Dessa forma, estamos avançando cada vez mais na educação”, completou o gestor.

O prefeito Nélio Aguiar esteve acompanhado dos secretários Maria José Maia (Educação), Emir Aguiar (Governo), Paulo Jesus (Chefia de Gabinete), Bruno Costa (Agricultura e Pesca), Tadeu Cunha (Esporte e Lazer), Josilene Pinto (Finanças) e do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Gerlande Castro.

MAIS OBRAS

A Escola São Francisco, do Igarapé Açú do Ituqui, foi a primeira obra inaugurada na programação de aniversário dos 362 anos de Santarém. No entanto, só na área da educação é a a 11ª escola reformada e ampliada; a 17ª obra entregue na área da educação neste ano.

Os 362 anos da nossa Pérola do Tapajós serão comemorados com muitas obras, ações e grandes conquistas para a população.

Imagens: Agência Santarém