Santarém 362 anos: Prefeitura inaugura Cemei Raimundo Barbosa Pacheco no bairro Diamantino

A educação infantil continua recebendo importantes investimentos com novos espaços. O prefeito Nélio Aguiar e comitiva inauguraram ontem, segunda-feira, 04, o mais novo Centro Infantil do município, o Cemei Raimundo Barbosa Pacheco (antiga Umei Diamantino), instalado na Avenida Sergio Henn, dentro da área onde funciona a Escola Plácido de Castro. O nome, Raimundo Pacheco, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, através de Projeto de Lei.

Implantada em 17 de maio de 2016 em um prédio alugado, na Rua Nova Olinda, atendendo, inicialmente, 150 crianças, o novo centro atenderá inicialmente 198 crianças de 2 a 5 anos, número que será ampliado até o início do ano que vem, uma vez que o espaço tem capacidade para atender até 370 crianças, inclusive a partir de 1 ano.

O Cemei é uma creche tipo B, com bloco administrativo, bloco de serviço, bloco pedagógico 01 e 02, bloco multiuso, pátio coberto, pátio de serviço, solário, estacionamento e playground. Uma área total de 1.323,58 m². Um investimento de R$ 3.490.508,74.

“Meu sentimento é de gratidão, emoção e com o coração cheio de alegria, nós agradecemos nosso prefeito e toda a sua equipe, que veio hoje entregar esse novo espaço para nossas crianças”, destacou a coordenadora do novo Cemei, Gloria Maria Ferreira Lisboa.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, destacou que além da melhoria na estrutura física há a possibilidade de ampliação no número de vagas.

“Nós não temos aqui apenas uma melhoria na estrutura física. Mais importante que isso, temos aqui uma melhoria de atendimento, saímos de um local alugado que atendia no máximo 15 crianças em uma sala, para um espaço com 10 salas de aula e, além das salas, temos outros espaços como os blocos pedagógicos, pátio coberto, playground, enfim, temos turma com tempo integral e em breve vamos ampliar o atendimento no próprio integral e avaliaremos a possibilidade de aumentar o número de vagas para o ano que vem”, apontou a titular da pasta da educação.

O prefeito Nélio Aguiar lembrou que os investimentos feitos na educação têm levado Santarém a grandes conquistas em nível nacional. O gestor aproveitou a oportunidade para anunciar, em primeira mão, a conquista de mais um reconhecimento: o prêmio de excelência de desempenho no programa Saúde na Escola.

“É mais um prêmio para nossa querida Santarém, mais um entre outros como o premio Prefeito Amigo da Criança, Selo Unicef, prêmios da Educação Fiscal, entre outros, frutos de um trabalho que fazemos em equipe porque ninguém faz nada sozinho, é muito bom estar como prefeito e ver meu povo feliz, feliz com asfalto, feliz com uma creche nova como essa aqui, ver o povo feliz com quadra coberta, com escolas, com microssistemas de abastecimento de água, enfim, é esse retorno que queremos, a felicidade do nosso povo”, completou o gestor.

SOBRE O NOVO CEMEI

Por meio de Projeto de Lei aprovado na Câmara, o novo Cemei recebeu o nome do ex-professor Raimundo Barbosa Pacheco.

Raimundo Barbosa Pacheco nasceu no dia 26 de janeiro de 1932 em Belém do Pará. Em Santarém, dedicou-se à Perola do Tapajós nos seus últimos 46 anos de vida. Conhecido como “Pachequinho”, em 1988, efetivou moradia no bairro Diamantino. Nessa época, ingressou na Associação de Moradores (Amobad), foi membro e fundador do A.A. (Alcoólicos Anónimos do bairro). Como católico, ajudou, também, na construção da Igreja de São Paulo Apóstolo. Pachequinho faleceu no dia 06 de agosto de 2014, aos 82 anos.

Prestigiaram a entrega o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, a primeira dama e secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, os Secretários Emir Aguiar (Semg), Alberto Portela (SMT), Tadeu Cunha (Semjel) e o chefe de Gabinete da PMS, Paulo Jesus, além dos vereadores Erasmo Maia e Josafá Gonçalves, e a professora e irmã do homenageado que dá nome ao Cemei, Terezinha Pacheco.

MAIS EDUCAÇÃO PARA SANTARÉM

O Cemei Raimundo Barbosa Pacheco é a 6ª Unidade de Educação Infantil entregue este ano pela Prefeitura, de um total de 13 creches a serem entregues nesses dois meses de programação do aniversário de Santarém.

Quase R$ 40 milhões de reais sendo investidos só na educação infantil, nas 13 creches.

Na área da Educação foi a 14ª obra inaugurada pela gestão na programação de aniversário de Santarém, mas já é a 29ª entrega nesse ano, a 6ª Unidade Infantil.

Imagens: Agência Santarém