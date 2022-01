Santarém aplica prova de concurso para preenchimento de 551 vagas

O Instituto Vicente Nelson realiza neste domingo, 16, a prova objetiva para o provimento efetivo dos cargos públicos de nível médio e superior para o preenchimento de 551 vagas dos quadros de carreiras para a Prefeitura de Santarém. Os candidatos devem ficar atentos aos horários e locais de prova e cumprir as medidas de combate à covid-19, que serão obrigatórias. Para agente administrativo, as provas foram aplicadas pela manha. Dos demais casos, a aplicação do exame começa pontualmente às 14h.

O concurso será realizado em duas etapas: prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos e prova de títulos para os cargos de nível superior e para os de agente administrativo, técnico em informática, técnico em agricultura, monitor, cuidador, educador social e técnico em agropecuária.

Para o chefe de gabinete da Prefeitura de Santarém e presidente da comissão de realização do certame, Alberto Portela, é importante que os candidatos fiquem atentos às exigências previstas no edital. “Quem for fazer a prova deve ler atentamente o edital, ficar atento aos prazos, verificar todas as exigências e requisitos para investidura nos cargos. Boa sorte aos candidatos!”, disse Portela.

INSTRUÇÕES REFERENTES À COVID-19

Os candidatos devem atender a algumas medidas que serão obrigatórias, haja vista o momento de pandemia e para a segurança dos próprios candidatos e dos colaboradores do Instituto.

‘“Fazem-se necessárias medidas para proteção da saúde e segurança dos candidatos e colaboradores, portanto, considerando este atual momento excepcional, a Organizadora tomará providências com o intuito de evitar ao máximo qualquer contato físico entre candidato/colaborador/material”, diz o Edital.

O candidato somente terá acesso à sala de aplicação de prova portando o Documento de Identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); Passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras nacionais de habilitação digitais (modelo eletrônico); carteiras de estudante.

Chegar com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova.

Imagem: Ascom da Prefeitura de Santarém