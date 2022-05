Santarém apresenta projetos de saúde na Mostra “Pará: aqui tem SUS”, em Belém

A 2ª edição da Mostra “Pará: aqui tem SUS”, promovida pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará – Cosems/PA, ocorreu ontem, quarta-feira, 11, em Belém (PA) e contou com a presença de Santarém, representada pela coordenadora de Atenção Primária, Irlaine Figueira e pela psicóloga Maelly Pantoja. O evento selecionou experiências exitosas e inovadoras no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo quatro realizadas pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As informações foram prestadas à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ pelo prefeito Nélio Aguiar.



Segundo o prefeito, as experiências apresentadas no evento foram sobre as ações de consultório nas ruas de Santarém, a instalação de Unidades Descentralizadas para vacinação em combate a covid-19, vacinação contra a covid-19 na modalidade drive fluvial para ribeirinhos no período das cheias e a promoção de saúde bucal para pessoas em situação de rua.

O objetivo do evento é propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no SUS, bem como estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções visando à garantia do direito à saúde.



“Essa mostra está sendo muito proveitosa, pois além de apresentarmos nossas experiências, estamos assistindo as demais e aprendendo novas estratégias. Isso é enriquecedor, porque esse conhecimento planta uma sementinha na nossa cabeça, de levar algo novo para ser realizado no nosso município”, disse a coordenadora de Atenção Primária de Santarém, Irlaine Figueira.

Imagem: Ascom/PMS