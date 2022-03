Santarém começa aplicação de segunda dose da vacina contra Covid para crianças nesta sexta-feira (4)

O município de Santarém, no oeste do Pará, dará início nesta sexta-feira (4), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 anos que tomaram Coronavac a partir do dia 4 de fevereiro.

Crianças de 5 anos que tomaram a Pfizer pediátrica a partir de 18 de janeiro vão tomar segunda dose a partir de 18 de março.

Nesta fase, apenas 822 crianças dessas faixas etárias estão aptas a receber a segunda dose do imunizante sendo essas com comorbidades e imunossuprimidos.

O público infantil vacinável em Santarém é de 42.326 mil pequenos com idade entre 5 e 11 anos.

De acordo com a Semsa, 27,94% do público vacinável já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, o que corresponde a 12.466 doses aplicadas .

Apesar de todos os esforços que têm sido feito pela Prefeitura para imunizar o maior número de crianças possível do município, a adesão ainda é baixa.

A campanha de vacinação infantil em Santarém começou no dia 18 de janeiro, inicialmente com as doses ofertadas apenas para crianças com comorbidades e imunossuprimidos. Logo após, foi ampliada para todo público infantil vacinável.