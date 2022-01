Santarém confirma primeira morte por Covid-19 em janeiro

O município de Santarém, no oeste do Pará, registrou na noite de domingo (9), a primeira morte em decorrência da Covid-19 no mês de janeiro de 2022. Nos boletins anteriores, todos os óbitos registrados ocorreram ainda no mês de dezembro passado.

Na mais nova atualização, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), confirma o novo óbito ocorrido no último dia 5 de janeiro. A vítima é uma mulher de 77 anos. O total de mortos agora é de 1.184 óbitos.

No boletim epidemiológico divulgado pela Semsa, não houve registro de novos casos positivos. Mas, na última sexta-feira (7), o município ultrapassou a marca de 25 mil casos positivos do novo coronavírus. São exatos 25.023 casos confirmados desde o início da pandemia.

O boletim desde domingo informa ainda que 80 pacientes estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar. No momento, dos 20 leitos de UTI para adultos exclusivos para Covid, 18 estão ocupados (90%) com 18 pacientes positivados.

Todos os pacientes estão no HRBA.

A Semsa informa que não existem pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 42 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 14 estão ocupados (33,33%) com 09 casos positivos e 05 suspeitos.

Vacinação



A campanha de imunização da população santarena contra a Covid-19 prossegue durante toda esta semana. A novidade é a vacinação durante o período noturno que ocorrerá na sede da Prefeitura, na avenida Anysio Chaves, no horário das 8h às 21 horas, até a próxima sexta-feira (14).

Já no horário das 13h às 16 horas, as doses dos imunizantes estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana de Santarém, no horário das 13h às 16 horas.

A vacinação é para a primeira, segunda e terceira dose, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa):

1ª e 2ª dose: 12 anos ou mais

3ª dose: 18 anos ou mais e intervalo de quatro meses.

Imunossuprimidos com intervalo de 28 dias.

O cidadão deve comparecer aos locais de vacinação munidos do CPF, Cartão do SUS e a Carteira de Vacinação.