Santarém dá arrancada à Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma realizará, no período de 5 a 11 de junho, a Semana do Meio Ambiente em consonância ao Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado anualmente nesse domingo, 05 de junho. A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que abordem a preservação da natureza, e para trabalhar o tema uma programação com diversas atividades será desenvolvida.

A abertura acontecerá nesse domingo, 05, com uma caminhada no ZooUnama voltada à crianças com deficiência. Na segunda-feira, 6, acontece o II Workshop de Arborização Urbana de Santarém que conta com uma programação exclusiva com início às 9h e encerramento às 11h40. Na ocasião, serão apresentados os resultados e avanços alcançados pelo Programa Arborizar Santarém em 2022. A programação da Semana do Meio Ambiente continua no mesmo dia, à tarde, com o lançamento do Programa Institucional “Secretaria Consciente”.

Na terça-feira, 7, será realizada uma oficina de produção de mudas. Na quarta-feira, 8, ocorre a reinauguração do Jardim Sensorial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Na quinta-feira, 9, o tema “Por uma Pérola mais Verde” será levado aos ouvintes do Programa Mesa Redonda da 94FM, e a tarde será realizado um Circuito Ambiental.

Na sexta-feira, 10, a Semma lança a Campanha Anual de Combate às Queimadas, e encerrando as atividades ocorre no sábado, 11, uma feirinha de adoção de PETs com orientações sobre cuidados e sobre como denunciar maus tratos.

A Semana do Meio Ambiente faz parte da programação oficial do aniversário de 361 anos de Santarém. Mais de 75 ações estão envolvidas, dentre elas 46 inaugurações de obras como Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, quadras cobertas e ruas pavimentadas; entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf; show nacional e regional; corrida de rua e a entrega da Nova Orla da cidade.

Imagem: Portal da Unama