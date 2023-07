Santarém discute desenvolvimento sustentável ao sediar evento da ONU

Por ocasião da visita ao país da vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, Amina Mohammed, a convite do Governo Federal, o município de Santarém sediará no dia 02 de agosto, às 17h30, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, o evento ONU e Amazônia: parceria para o desenvolvimento sustentável, organizado conjuntamente pelo Sistema ONU no Brasil e o Governo do Estado do Pará, em nome do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, presidido, neste momento, pelo executivo estadual.

A ONU e o Consórcio Interestadual Amazônia Legal lançaram no dia 15 de novembro do ano passado, no Hub Amazônia Legal da COP27, um mecanismo programático-financeiro para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. O mecanismo prevê a mobilização de recursos por meio da criação de um fundo fiduciário, chamado Fundo Multi-doadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal (MPTF da Amazônia).

O mecanismo vai beneficiar os grupos populacionais mais vulneráveis da região com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de seus meios e modos de vida e de garantia de sua segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar.

O evento contará com autoridades do Governo Federal, dos governos dos estados amazônicos, de órgãos diplomáticos, de organismos internacionais e do setor privado, com o objetivo de discutir os esforços conjuntos para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia em benefício das 29 milhões de pessoas que vivem na região. O lançamento nacional do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, também, ocorrerá durante o evento em parceria entre o Sistema Nações Unidas, Governo federal e governos estaduais da região.

“Essa é mais uma oportunidade em discutir o presente e firmar ações concretas para pavimentarmos o caminho que nós pretendemos seguir nas próximas décadas. Estamos em uma posição única de contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, por isso nos sentimos honrados e com extrema responsabilidade em sediar este evento, em assumir o protagonismo pelas decisões da região em que moramos, em proteger a floresta, os povos tradicionais, com a responsabilidade do desenvolvimento comum aos estados que hoje fazem parte da Amazônia Legal”, ressalta o prefeito Nélio Aguiar.

Imagem: Agência Santarém