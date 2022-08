Santarém: Diversão, lazer e interação marcam férias para público da Assistência Social

Os serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), das Proteções Sociais Básica e Especial realizaram no mês de julho uma Colônia de Férias para o público de crianças, adolescentes e idosos.

Nos 8 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) diversas atividades foram desenvolvidas com muita criatividade, diversão, lazer, resgate de brincadeiras antigas e interação.

No Cras Nova República, em parceria com o Projeto Tia Cici, houve contação de histórias, brincadeiras e muita diversão.

No Cras Urumari além de atividades voltadas para crianças e adolescentes, os idosos ganharam baile de férias.

Dinâmica, brincadeiras e diversões foram as atividades realizadas para os idosos do Cras Santarenzinho.

Crianças e adolescentes do Cras Santana participaram de brincadeiras como batalha naval, balão d’água, corrida de saco e cabo de guerra.

Na Proteção Social Especial (PSE), os acolhimentos institucionais Casa de Acolhimento Reviver e Casa para Adultos e Famílias (CAAF), e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também desenvolveram atividades de colônia de férias no mês de julho.

“Há dois anos não realizávamos essas atividades de forma presencial. Foi uma retomada muito importante nesse momento das férias escolares dessas crianças e adolescentes, a colônia de férias é muito significativa, os nossos idosos também tiveram seus momentos especiais. Todos tiveram garantidas muita diversão e aprendizado com o resgate de brincadeiras e muita interação”, observou a Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sandra Santana.

Imagem: Agência Santarém