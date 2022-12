Santarém é a única do Pará selecionada em projeto internacional sobre alimentação

Santarém é uma das cinco cidades brasileiras selecionadas para participar do projeto “Cidades e Alimentação: Governança e Boas Práticas para Alavancar os Sistemas Alimentares Urbanos Circulares”, como parte dos diálogos setoriais União Europeia – Brasil. A iniciativa é desenvolvida pela Delegação da União Europeia no Brasil, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio do Instituto Comida do Amanhã, ICLEI América do Sul e a ONG WWF-Brasil.

“Fazer esse intercâmbio com a União Europeia para falar sobre alimentação e sistemas alimentares é algo que nos enche de orgulho. Nós somos a única cidade do estado do Pará selecionada para participar desse projeto, que selecionou cinco cidades no Brasil para fazer essa cooperação com a União Europeia nessa temática”, explica a coordenadora do Núcleo de Alimentação Escolar (NAE) da Secretaria Municipal de Educação, Vanda Maia.

O programa de cooperação reunirá diferentes governos para trocar experiências sobre os desafios encontrados na estruturação de políticas públicas voltadas para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, por meio de workshops, mesas-redondas, desafios e diálogos imersivos.

As cidades selecionadas terão a oportunidade de compartilhar experiências, informações e ferramentas com os demais participantes e com cidades europeias para adquirir conhecimentos sobre ferramentas para coleta e mensuração de dados para políticas públicas alimentares que possibilitem avaliar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 12.3) e ser parte de um projeto internacional para transformar sistemas alimentares urbanos circulares.

Para o prefeito Nélio Aguiar, participar dessa cooperação internacional reafirma a consolidação das políticas públicas na área da educação e assistência social. “Nossa missão, enquanto gestor público, é proporcionar qualidade na alimentação servida para crianças e jovens, porque sabemos que muitas vezes é a principal alimentação do dia. Alimentação que não parou mesmo com a pandemia. Nós, também, temos uma experiência premiada que é a do Restaurante Popular, que fornece almoço, a preço baixo, para toda a população de Santarém, principalmente aquela em situação de vulnerabilidade social. Estar entre as cinco cidades no Brasil para discutir a política de alimentação urbana é uma satisfação e sensação que estamos no caminho certo”, destaca Nélio.

As etapas, atividades e cronogramas o projeto serão apresentadas em detalhes durante reunião realizada no dia 17 de janeiro de 2023.

O município de Santarém conseguiu destaque nesta seleção após participar em 2021 da primeira edição do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA) e repetir sua participação, por meio de edital, em sua segunda edição neste ano de 2022. Os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura na área de alimentação, durante o período de pandemia, foram significativos para a escolha da cidade.

Para o LUPPA, a população urbana já ultrapassou a população rural e as cidades têm um importante papel como agentes de transformação positiva dos sistemas alimentares. Para que o direito humano à alimentação e nutrição adequadas seja garantido, é preciso incluir a perspectiva das dinâmicas urbanas em qualquer solução que se pense para enfrentar os desafios atuais dos sistemas alimentares.

O LUPPA foi idealizado como uma ferramenta para apoiar cidades a alcançarem sistemas alimentares saudáveis para as pessoas e o planeta, resilientes às vulnerabilidades climáticas e econômicas, e promotores de justiça social, a partir da construção democrática de políticas integradas e coerentes, que tratem de forma sistêmica os desafios alimentares urbanos.

Imagem: PMS