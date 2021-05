Santarém e Belém lideram acidentes com postes de energia elétrica

Mesmo com a pandemia os casos de acidentes são recorrentes no Estado e exigem mais atenção e cuidado dos motoristas

Com o intuito de alertar para o número de acidentes envolvendo veículos e postes de energia, a Equatorial Pará se uniu a campanha Maio Amarelo, ação que coloca em pauta a sociedade e diversos segmentos públicos e privados na prevenção de acidentes de trânsito. Apesar das medidas de isolamento social recomendadas para a contenção da pandemia do coronavírus, o número de acidentes envolvendo veículos e a quebra de postes da rede da distribuidora continua em alta.

Em 2020 e durante os primeiros meses de 2021, já foram contabilizados mais de 3800 casos de acidentes com postes, conhecidos popularmente como abalroamento. Além do transtorno para a população pelos desligamentos causados por esse tipo de impacto, tendo em vista que os trabalhos de reparos costumam ser demorados, ainda geram custos para a distribuidora.

Em 2021, Santarém e Belém, a exemplo do ano passado, são os municípios que registram o maior índice de acidentes. Em Santarém, foram 282 batidas em postes, seguido da capital, com 187 ocorrências. Parauapebas teve 25 postes atingidos por veículos; 21 em Altamira, 19 em Castanhal e Marabá foram 18.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, destaca a importância da conscientização da sociedade para reduzir o número de acidentes. “Estamos no maio Amarelo, mês voltado para trabalharmos em busca de um trânsito mais seguro. Por isso, a Equatorial Energia chama a atenção para o índice de acidentes envolvendo veículos e postes de energia, que tem aumentado a cada ano. É importante cada um de nós avaliarmos como tem sido nosso comportamento no trânsito durante o nosso trajeto diário”, reforça.

A distribuidora constantemente desenvolve ações educativas com seus colaboradores e com a comunidade, além de construir defensas no entorno de postes em rotas consideradas perigosas, feitas para amortecer o impacto da colisão dos veículos em acidentes, ajudando a preservar a vida das pessoas.

CUIDADOS – Em caso de abalroamento em postes, a principal indicação é não sair de dentro do veículo. Com a colisão, fios e cabos elétricos podem ter caído sobre o carro há risco grande de choque elétrico. Ao se deparar com um acidente e verificar cabos no chão, o correto é não se aproximar e nem tentar socorrer as vítimas. Informe a ocorrência aos Bombeiros pelo número 193 e à Equatorial Pará por meio do telefone 0800 091 0196.