Santarém é destaque no 9º Congresso Norte e Nordeste de Saúde com o projeto Consultório Domiciliar

O projeto Consultório Domiciliar, serviço itinerante que atendia pessoas com comorbidades e dificuldades de mobilidade, desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, durante a pandemia da covid-19, foi destaque na 9ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems, que ocorreu de 4 a 6 de setembro, em um centro de convenções em Salvador, no Estado da Bahia.



O objetivo do congresso é promover discussões sobre políticas públicas na área da saúde, bem como compartilhar experiências entre os municípios e analisar os cenários para garantir avanços nas redes municipais. O tema deste ano é As particularidades do Norte e Nordeste na Regionalização do SUS. A programação abrangente inclui palestras, debates e exposições de experiências. O evento reúne gestores, profissionais de saúde do SUS e outras autoridades do setor.



No evento, Santarém foi representada pelo coordenador da Rede de Atenção à Saúde (RAS) da Semsa, Lauro Corrêa, que se emocionou com o reconhecimento do seu trabalho.



“Este momento é verdadeiramente significativo para todos nós que estivemos na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Este reconhecimento nos faz sentir a emoção de ter atravessado bravamente este campo de batalha. Ter a oportunidade de representar a minha cidade em um evento tão importante é algo que me enche de alegria e gratidão”, celebra.

A titular da Semsa, Irlaine Figueira, destaca a importância do evento.



“O Congresso é uma oportunidade de compartilhar experiências bem-sucedidas. Podemos conhecer estratégias assertivas desenvolvidas por municípios vizinhos, que muitas vezes podem ser aplicadas em nossa cidade. Analisar os cenários nos permite avançar nas estratégias do SUS. Portanto, ter o nosso trabalho reconhecido nesse espaço é muito gratificante para mim como gestora da secretaria”.

CONSULTÓRIO DOMICILIAR

O Consultório Domiciliar foi uma estratégia criada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Semsa, durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de fornecer assistência às pessoas com dificuldades de mobilidade.

Implementado em março de 2021, esse serviço oferecia atendimento precoce de baixa complexidade, exclusivamente relacionado aos sintomas gripais ou de Covid-19. Ele era disponibilizado pelo SUS e realizado no conforto da casa de cada paciente , facilitando o acesso aos cuidados médicos necessários.

Essa experiência foi fundamental para controlar o contágio da doença, reduzindo significativamente o número de internações e óbitos. Além disso, a iniciativa ampliou a oferta de assistência médica e garantiu a igualdade no acesso aos cuidados necessários.

O projeto trouxe conforto e esperança para os pacientes e seus familiares. O medo foi superado pela esperança graças ao atendimento humanizado e acolhedor oferecido por cada profissional de saúde, que se dedicou incansavelmente para garantir assistência e evitar o colapso do sistema de saúde local.

Imagens: Agência Santarém