Santarém é o único município do Pará convidado a fazer parte do PNUD

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), recebeu na manhã de ontem, sexta-feira, 01, uma equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A enfermeira Perla Ketlen Valente Correa e a Bianca Kassab Medeiros Terapeuta Ocupacional foram as representantes no Programa no município. Santarém é o único município do estado do Pará convidado a fazer parte do projeto de garantia de direitos do PNUD, através do Ministério da Cidadania.

De acordo com Perla Valente, o projeto foi pensado visando o serviço de garantia de direitos, especificamente para crianças e jovens indígenas, propondo algo específico para essa população.

“Estamos em Santarém fazendo um levantamento, juntamente com os atores envolvidos nesse processo, na questão dos conselheiros tutelares, Secretaria de Assistência Social e os demais entes envolvidos e interessados que são as crianças e os adolescentes indígenas, visando a melhoria desse serviço de garantia de direitos.”, esclareceu Perla.

A reunião contou com a presença da primeira dama do município Celsa Brito, a chefe do Núcleo do Sistema Único de Assistência Social Adriany Oliveira, chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas Roselene Andrade e a Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Sandra Santana.

“Nos sentimos honrados em ser o único município do estado do Pará em ser convidado a fazer parte do projeto de garantia de direitos do PNUD, através do Ministério da Cidadania. Com certeza esse projeto só vem fortalecer a política voltada para os indígenas da cidade e também os refugiados indígenas da etnia Warao, que acolhemos desde 2017.”, destacou Sandra Santana, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



Imagem: Ascom/PMSantarém