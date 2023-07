Santarém entrega a primeira escola com sistema de energia solar no Tabocal

A educação em Santarém continua sendo fortalecida a cada dia, nos quatro cantos do município. Na sexta-feira passad, dia 21, a comitiva do prefeito Nélio Aguiar esteve na comunidade Tabocal, Km 22 da Rodovia Santarém-Cuiabá (BR 163), para a entrega da reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tereza Neuma de Sousa Mohr, a primeira escola da rede pública com sistema de energia solar.

Fundada no governo militar do Capitão Emanuel de Moura Mello, em 15 de março de 1970, com o nome de Escola Municipal de Ensino Fundamental Jarbas Gonçalves Passarinho e tendo iniciado as atividades em um pequeno prédio, com apenas duas salas de aula, o educandário, com 53 anos de fundação, passou por uma grande reforma e ampliação. Recebeu 11 novas salas de aula, biblioteca, sala de informática, laboratório de ciências, cozinha, área de serviço, deposito de merenda, depósito de material de limpeza, banheiros e a instalação de placas solares. O investimento da Prefeitura supera R$ 3,5 milhões (exatos R$ 3.595.580,25). A última reforma havia sido realizada em 2004. Posteriormente, em 2008, foi construída uma sala para a biblioteca.

A escola Tereza Neuma atende alunos da educação infantil, 1º ao 9º ano do ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). São 710 alunos matriculados, nos turnos matutino e vespertino, incluindo as duas escolas anexas: Elinaldo Barbosa (na comunidade Cedro, com 62 alunos) e Ubaldo Corrêa (na comunidade Lavras, com 13 alunos).

Com a implantação da energia solar, toda essa estrutura de salas de aula e ambientes pedagógicos e administrativos receberam climatização, permitindo espaços mais acolhedores. A gestora da escola Amélia Mélem Ebrahim lembrou que o pedido pela reforma vem desde 2017 e, segundo ela, superou a expectativa.

“Nós estávamos na expectativa de receber uma escola melhor, mas não tão boa quanto essa, uma proposta melhor do que a gente imaginava. Há muito que a gente pedia a reforma, desde 2017, mas o governo entendeu que uma reforma só do telhado não era melhor, melhor era uma escola nova e foi isso que o prefeito fez e nos deu de presente, por isso digo que o sentimento hoje é de gratidão e a gente tem que agora, junto com a comunidade, zelar, cuidar, para que tenhamos um futuro na educação com muito mais qualidade”.

A secretária de Educação, Maria José Maia, ressaltou que, após 60 dias de programação alusiva ao aniversário de Santarém, a entrega da escola Tereza Neuma fecha com chave de ouro esse primeiro momento.

“Só a educação entregou 34 obras na programação e aqui no Tabocal, o prefeito Nélio já entregou a ampliação da Escola Maria das Dores e depois e quadra coberta, já construiu e entregou a creche Ubaldo Corrêa e, em termos de estrutura física encerra hoje com a entrega da Escola Tereza Neuma que, na verdade foi uma reconstrução, uma escola completa com laboratórios de ciências, de informática, 16 salas de aulas totalmente climatizadas, agora com energia solar, e uma quadra coberta, então a gente está muito feliz por proporcionar à comunidade do Tabocal esse grande avanço na educação”, completou Maia.

O prefeito ratificou o compromisso do governo com a educação.

“Além da reforma e ampliação, o município inovou com a instalação de 170 placas solares. Esse é apenas o pontapé deste projeto, muitas outras escolas ainda serão beneficiadas. É importante reiterar que nós estamos olhando pra educação em todos os detalhes, nós temos a valorização dos profissionais da educação, pagamos o Piso Nacional do Magistério, fomos atrás do precatório e estamos dependendo apenas de um laudo do TCM mas está tudo pronto para, a hora que chegar o laudo, a gente vai pagar a primeira parcela, são três parcelas, a primeira é de 40% do recurso, investimos no transporte escolar, já foram comprados 24 ônibus e compramos agora mais oito, serão 32 ônibus, na educação infantil já são 33 creches e ainda temos outras em construção, tem reforma e ampliação de escolas, então é um conjunto de investimentos que, de fato, comprovam nosso compromisso com a educação”.

O prefeito confirmou que, em breve, o Tabocal vai receber os primeiros metros de asfalto.

Acompanharam a comitiva, a primeira dama e secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, os secretários Emir Aguiar (Semg) e Alaércio Cardoso (Turismo), o deputado federal Henderson Pinto, os vereadores Erasmo Maia e Elielton Lira e o chefe de Gabinete Paulo Jesus.

Curiosidades sobre o nome da escola:

A escola Tereza Neuma de Sousa Mohr foi fundada no governo militar do Capitão Emanuel de Moura Mello, em 15 de março de 1970 com o nome de Escola Municipal de Ensino Fundamental Jarbas Gonçalves Passarinho.

À época, a escola funcionava em um pequeno prédio com apenas duas salas, atendendo de 1ª a 4ª série, sob direção da professora Maria José Marques.

Em 2004, através de Lei Municipal nº 17.846/2004 de 18 de junho de 2004, o educandário passou a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental Tereza Neuma de Sousa Mohr, em homenagem à professora Tereza Neuma, que faleceu ainda no exercício da função de diretora.

MAIS EDUCAÇÃO

Tereza Neuma foi a 36ª obra entregue esse ano, só na área da educação, a 21ª obra da Semed na programação de aniversário de Santarém.

Os 362 anos da nossa Pérola do Tapajós estão sendo comemorados com muitas obras, ações e grandes conquistas para a população.

Imagens: Agência Santarém