Santarém está bem posicionada no Índice de Cidades Empreendedoras no determinante Capital Humano

São Paulo, Florianópolis e Curitiba são as melhores cidades para se empreender no Brasil em 2022. É isso que mostra o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022, ranking publicado nesta quarta-feira (16) pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pela Endeavor, uma rede de empreendedores que atua no Brasil há 20 anos.

Santarém, no oeste do Pará, no determinante Capital Humano é a 61ª colocada, à frente de capitais da região amazônica, como Rio Branco, Belém, Porto Velho, e outras cidades paraense, como Ananindeua e Marabá. No ranking geral do ICE o município ocupa a 63ª posição. No determinante Infraestura, Santarém está logo abaixo de Belém, e em Ambiente Regulatório aparece na 93ª posição. Quando o determinante avaliado é Acesso a Mercado, Santarém está à frente Marabá e Ananindeua, na 83ª posição, e na 97ª colocação no determinante Inovação.

Para a viabilizar a pesquisa, foram considerados os cem municípios brasileiros mais populosos. A pesquisa considerou os determinantes: ambiente regulatório; a infraestrutura; mercado; acesso à capital; inovação; capital humano; e cultura empreendedora – parâmetros inspirados por critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

No determinante Capital Humano, na qual Santarém aparece bem rankeada, a qualificação dos funcionários é uma das principais características que o empreendedor busca para compor a sua empresa. É de se esperar que a oferta local de recursos humanos seja diversa e qualificada, possibilitando o atendimento à demanda de crescimento de novos negócios.

Os indicadores utilizados para compor esse determinante do ICE foram divididos em dois grupos, sempre considerando o acesso e a qualidade de cada tipo de capital humano. O primeiro avalia a Mão de Obra Básica, analisando as características do ensino fundamental, médio e técnico da cidade pelo acesso a essas formas de ensino, e pelo desempenho no Enem, além da proporção de adultos com ensino médio completo.

Já para avaliar a Mão de Obra Qualificada, o segundo grupo, mede-se a faixa mais escolarizada da população. Nele, são consideradas as dinâmicas do ensino superior em relação à quantidade geral de concluintes e à quantidade de concluintes em cursos considerados de alta qualidade, além do custo para as empresas contratarem profissionais em nível de direção.

Índices educacionais elevados são relacionados a investimentos eficientes realizados pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado na educação pública dos municípios e estados tanto em relação ao acesso como em relação à qualidade42. Assim como uma boa articulação da rede privada de ensino do local, além de universidades públicas e privadas qualificadas

As condições para se empreender são muito diferentes entre os municípios brasileiros. Fatores como o tamanho da população, que influencia na escala de mercado; a proximidade com grandes centros urbanos, que facilita a logística; e a própria organização político administrativa local interferem na motivação para se empreender.

Fonte: O Estado Net