Santarém Folia: mais de 10 mil pessoas movimentam o carnaval em Alter do Chão

A primeira noite do carnaval na vila de Alter do Chão recebeu mais de 10 mil pessoas, segundo estimativa dos órgãos de segurança pública. A proposta democrática do mela-mela e, também, do cara limpa atraiu centenas de foliões para o “Caribe da Amazônia”.

No “cara limpa”, na orla, os praeiros chegavam ao ritmo da folia de Izelon e Banda.

“O melhor carnaval é de Santarém, em especial em Alter do Chão. Aqui no cara limpa, muito alegre, o repertório teve carimbó, as marchinhas, as músicas dos botos Cor de Rosa e Tucuxi. A Prefeitura de Santarém está de parabéns por realizar eventos que movimentam a economia dos segmentos artístico e cultural, dos comércios, a peculiaridade de Alter, os barraqueiros, catraieiros, hotéis, pousadas e demais segmentos”, disse o artista.

No palco do cara Limpa empolgaram os brincantes, Andria Nesha e Banda e Estação. Com. A participação dos blocos de Alter fortaleceu a animação na orla, como blocos Mirante da Ilha e Os Loucos.

O engenheiro Kaio Viana veio com os amigos. Ele afirmou que o carnaval de Alter é completo.

“Viemos pela diversão conjunta, a praia e o carnaval. A organização é impecável, muita segurança”.

Para o brincante e cadeirante, Carlos de Sousa, a Secretaria de Cultura acertou em articular vários pontos de carnaval no município.

“Em dias alternados, vários lugares, tanto na cidade, bairros, comunidades e em Alter nos oportunizou a participar. É muito seguro para brincar”.

O secretário municipal de Cultura, Adson Tertulino, ressaltou que a resposta dos foliões foi muito positiva.

“Tanto nas prévias com o esquenta, dias oficiais e apoio nas ações carnavalescas já ultrapassa o esperado. A resposta dos brincantes foi muito positiva. E na vila de Alter do Chão, temos o cara limpa, muito tranquilo, vimos muitos idosos e crianças na participação deste ponto. E o mela-mela, onde a brincadeira tradicional é o uso do amido de milho”.

No mela-mela, as atrações foram Forró de Patrão, Banda Volts e Punk do Arrocha. A foliã Rosineia Sousa, do bairro de Santana, veio para o mela-mela.

“A minha opção no mela-mela ficou por conta dos shows artísticos e da interação com o uso do amido de milho, com cautela torna-se possível a brincadeira saudável”.

Para agente distrital, Eliene Amaral (Baiana), as reuniões conjuntas para articular sempre o melhor no carnaval de Alter do Chão cumpriu-se.

“O resultado foi positivo nesse primeiro dia, consequência de articulações de trabalho conjunto do governo municipal, o Conselho e instituições de segurança”.

O representante do Conselho Comunitário de Alter do Chão, Ercio Sardinha, avaliou o primeiro dia do carnaval na Vila.

“Gratidão pelo retorno dos moradores e dos que vem de outros lugares para Alter, nos organizamos para proporcionar o melhor e que possam retornar para suas casas em paz”.

SEGURANÇA

A exemplo da cidade, Alter do Chão recebeu o trabalho integrado das instituições de segurança e apoiadores. Pela Polícia Militar, 95 militares do 3º BPM, 35º BPM e especializada estão em pontos estratégicos da vila.

O 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM), emergencistas, juntamente com o SAMU estão de prontidão.

“Em casos de exagero com bebidas alcoólicas viabilizamos o atendimento. A integração de todos os órgãos facilita para que possamos agir e desenvolver o nosso trabalho junto a esse grande evento”, relatou o 2° Tenente do 4° GBM, Reginaldo Salgado.

Mais parcerias e apoios para assegurar um carnaval de paz: Capitania Fluvial de Santarém, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas, Departamento de Trânsito (Detran), Secretaria Municipal de Cultura (Semc), Secretaria Municipal de Governo (Semg), Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) – SAMU/ CTA/SAE, Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários (Sempta), Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) /Conselho Tutelar, Agência Distrital de Alter do Chão, Conselho Comunitário de Alter do Chão, segurança desarmada e emergencistas

A programação do Santarém Folia segue na Vila de Alter do Chão nesta segunda-feira (12/02).

Imagens: Agência Santarém