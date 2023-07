Santarém fortalece compromisso climático ao assinar o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia

O prefeito Nélio Aguiar deu um passo significativo no enfrentamento das mudanças climáticas ao assinar o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) na América Latina. O GCoM é a maior aliança mundial de prefeitos e líderes locais comprometidos com a ação climática, e sua adesão demonstra o compromisso do prefeito Aguiar em promover um futuro inclusivo, justo e resiliente para sua cidade.

A assinatura aconteceu na cidade de Letícia, na Colombia, onde o gestor municipal participou da reunião “Desafios e oportunidades para os centros urbanos da Amazônia” a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo da Colômbia, por meio do Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas SINCHI.

O Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia tem como objetivo imaginar um mundo onde prefeitos e governos locais, em parceria com outros atores, acelerem iniciativas ambiciosas e mensuráveis em prol do clima e da energia. Essas iniciativas visam alcançar um futuro de baixas emissões de gases de efeito estufa e adaptado às mudanças climáticas, indo além dos objetivos estabelecidos no acordo de Paris.

Ao assinar a carta de intenção, o prefeito Nélio Aguiar reconhece que o compromisso com o Pacto Global de Prefeitos exige um esforço conjunto para implementar políticas e adotar medidas concretas em quatro áreas principais. São elas:

(i) Reduzir (ou limitar, quando relevante) as emissões de gases de efeito estufa;

(ii) Preparar-se para os impactos das mudanças climáticas;

(iii) Aumentar o acesso à energia sustentável; e

(iv) Monitorar o progresso em direção a esses objetivos.

Dentro de um prazo de até três anos a partir do compromisso atual, o Município de Santarém se compromete a desenvolver e relatar anualmente ao GCoM, por meio da plataforma unificada CDP-ICLEI, as seguintes ações:

Um inventário de emissões de gases de efeito estufa em nível municipal, juntamente com uma pesquisa sobre riscos e vulnerabilidades climáticas;

Metas ambiciosas, mensuráveis e com prazos definidos para reduzir ou limitar as emissões de gases de efeito estufa;

Objetivos e visões ambiciosos de adaptação, baseados em evidências científicas quantificadas sempre que possível, para aumentar a resiliência local às mudanças climáticas;

Uma meta ambiciosa e justa para melhorar o acesso à energia sustentável e acessível; e

Planos para abordar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como o acesso à energia sustentável, incluindo avaliações e revisões regulares (anuais ou bienais).

Essas metas e planos de ação serão consistentes com os compromissos nacionais relevantes definidos pela Contribuição Nacionalmente Determinada (Pretendida) da UNFCCC.

O prefeito Nélio Aguiar expressou sua determinação em enfrentar os desafios climáticos e destacou a importância dessa ação para o futuro de Santarém: “Ao assinar o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia, estamos assumindo a responsabilidade de criar um futuro sustentável para nossa cidade. Estamos comprometidos em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, tornar nossa comunidade mais resiliente às mudanças climáticas e garantir acesso à energia sustentável para todos. Juntos, faremos a diferença”.

A adesão de Santarém ao Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia reforça a posição da cidade como um ator importante na luta contra as mudanças climáticas e inspira outras localidades a seguirem o exemplo. Com o comprometimento de líderes locais, como o prefeito Nélio Aguiar, é possível construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Imagem: Agência Santarém