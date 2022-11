Santarém III

Localizada no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, Santarém é tida como uma metrópole que, um dia, caso ocorra o desmembramento do Estado do Pará, possa se tornar a capital do Tapajós. Com vasta cultura e turismo proporcionados pelo distrito de Alter do Chão e da realização do Çairé, Santarém já realiza, inclusive, um festival de Cinema, também no distrito de Alter do Chão.