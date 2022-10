Santarém inicia processo de renovação de projetos voltados para medidas socioeducativa e pessoa idosa

.

Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, iniciou novamente a aprovação no Programa Amigo de Valor, do Banco Santander, com os projetos “Oportunidades Sem Medidas”, voltado para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e para o projeto Cidadania Ativa – Idosos protagonistas em ação, que é desenvolvido com o objetivo de fortalecer o protagonismo da pessoa idosa.



Com a renovação dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Santarém pretende atender mais de 100 adolescentes do público-alvo com a proposta de continuar oferecendo formação socioeducacional e profissional para que eles atuem como aprendizes em empresas.

E o Projeto Cidadania Ativa, que acompanha atualmente 185 idosos, deseja expandir os atendimentos que são itinerantes atingindo mais localidades com as regiões de planalto e rios, onde o serviço socioassitencial não tem conseguido chegar devido a dificuldade geográfica.

“Santarém desde 2017 vem aprovando os projetos de editais privados, o quanto que é transformador esses projetos desenvolvidos através das destinações de recursos do Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso, são crianças e adolescentes e idosos beneficiados. Nós já tivemos o projeto Acolher para Proteger, nós já tivemos o projeto Transformar, e agora estamos com os projetos Cidadania Ativa e o Oportunidades sem Medidas, que tem sido executado com muita efetividade a alcançado os resultados propostos nos projetos, o que significa melhoria de vida dos nossos adolescentes e dos nossos idosos,” observou Sandra Santana, secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



A campanha realizada pelo Programa Amigo de Valor do Banco Santander é desenvolvida estimulando a sociedade a conhecer e auxiliar 100 projetos sociais escolhidos em 21 estados do país. Em 2021, houve um crescimento de 70% no número de iniciativas, uma vez que em 2020 eram 59 projetos. Os projetos de 2021-2022 devem beneficiar mais de 12 mil pessoas diretamente.



O Amigo de Valor incentiva que pessoas físicas e empresas direcionem recursos do Imposto de Renda devido aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Quem declara a renda pelo formulário completo pode destinar até 6% do imposto devido – neste caso os recursos são dedutíveis, ou seja, até esse limite não há custo para o doador, que tem o valor restituído –, e quem opta pela declaração simplificada pode doar a partir de R$ 25. O direcionamento é de até 1% (também dedutíveis) para empresas tributadas pelo lucro real.

O montante pode ser direcionado para quantos projetos o doador escolher abraçar, e os valores são debitados diretamente de sua conta corrente. O processo é realizado por meio de uma plataforma criada pelo Santander para simplificar a doação e apresentar todos os projetos apoiados pelo programa, de forma detalhada. No site é possível conferir a descrição das ações, ver imagens, saber a quantidade de crianças atendidas e a meta de arrecadação, entre outras informações. Neste ano, também estão disponíveis as doações pelo celular para pessoas físicas. Para clientes Pessoa Jurídica, as doações podem ser realizadas pelo Internet Banking do Santander.



Colaborou Kauê Diniz, Assessor de imprensa do Banco Santander no Nordeste/Norte



Imagem: Ascom/PMS