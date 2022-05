Santarém Novo é um dos destaques na Feira Internacional do Turismo da Amazônia

Com uma população de quase sete mil habitantes e distante a 182 quilômetros de Belém, o município de Santarém Novo também fica no nordeste do Pará e integra a rota turística do caminho do Sal ou da Atlântica. Este é o segundo ano que o município participa da Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA 2022, que se realiza na Estação das Docas, em Belém. No stande da cidade na Feira, há um pouco do tudo o que tem de bom da terra santareense.



O secretário de Turismo do município, Belero Pimentel, disse que a produção de caranguejo é um dos fortes da economia, da gastronomia e do turismo.



Em julho, época das férias e, portanto, de temporada, será realizado o 28º Festival do Caranguejo, que atrai grande número de visitantes, posto que acontece paralalo ao evento, a apresentação da cultura local, o carimbó, as danças.



Neste ano, em julho, haverá o Festival de Quadrilhas e Pássaros, tradição da quadra junina em Santarém Novo, que acompanha o folclore paraense, em especial, da região nordeste do Pará.

Já em dezembro, haverá o Festival do Carimbó, que é promovido pela Irmandade de São Benedito, uma festa tradicional da cidade, que vai de 21 a 31 de dezembro.



Segundo Belero Pimentel, o prefeito, Tiago Pimentel, é uma pessoa jovem que se mostra espetacular na cidade pelo muito que já fez em tão pouco tempo de administração, alavancando Santarém Novo como não se via há tempos. O Secretário de Turismo e Cultura diz que a prefeitura vem investindo muito no sentido de que a indústria turística leve crifras para o município que tem grande potencial, não apenas com sua cultura, sua culinária que gira em torno da produção caranguejeira, como também, em seus rios, igarapés, balneários que lotal de pessoas não apenas nas férias de julho, fase do pico do verão paraense, como também, nas grandes temporadas (Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, Semana da Pátria) e fins de semana. “Há uma alegria contagiante na cidade nos fins de semana. Muita gente vai conhecer e ver de perto como é a cidade de Santarém Novo, o que muito nos deixa alegres, pois esse movimento não apenas divulga nossa cidade como também fomenta nossa economia, nosso comércio”, frisou.



Imagens: Ray Nonato/Digital Imagens